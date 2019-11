Domenica 17 novembre, nel pomeriggio di Canale 5 dedicato alle soap, andrà in onda una nuova puntata de Il Segreto e dove i fan vedranno come donna Francisca sia più che mai determinata a vendicarsi di Severo Santacruz, convinta che l'uomo sia il responsabile dell'attentato avvenuto il giorno delle nozze di Fernando e che ha provocato la paralisi alle gambe di Maria, nonché la morte di Maria Elena. La matrona, anche senza prove certe, decreterà la condanna a morte del Santacruz, mentre Antolina avrà fatto il suo ritorno a sorpresa a Puente Vuejo.

Francisca sentenzia la condanna a morte di Severo

Molti colpi di scena attendono i fan de Il segreto anche nel pomeriggio di domenicale, dove vedremo come il ritorno a sorpresa di Antolina manderà in confusione Elsa e Isaac, i quali sospetteranno che la donna abbia un secondo fine. Intanto alla Villa, Maria farà fatica ad accettare la sua nuova condizione, mentre donna Francisca sarà più che mai determinata a farla pagare al responsabile dell'esplosione.

Nonostante le indagini non abbiano ancora portato a nulla, la Montenegro sarà convinta che l'autore del gesto sia Severo e, accecata dalla sete di vendetta e dalla rabbia, vorrà uccidere il suo acerrimo nemico, facendosi giustizia da sé.

Anticipazioni Il segreto: Raimundo contrario alla condanna di Severo

Secondo quanto riportano le anticipazioni, donna Francisca sentenzierà la condanna a morte del Santacruz, chiedendo a Raimundo di mettere in atto il piano di vendetta.

L'Ulloa però, non sarà d'accordo con la moglie e cercherà di dissuaderla dal suo proposito. L'uomo infatti, non crede alla colpevolezza di Severo e la mancanza di prove certe sembrerà avvalorare la sua tesi. Nonostante non abbia il supporto del marito, la Montenegro non sembrerà darsi pace e continuerà ad architettare la sua vendetta. A Puente Viejo intanto, la proiezione in piazza del film con protagonista Mariana, avrà avuto successo, tanto che verrà raccolta una cospicua somma destinata all'intervento al cuore di Elsa.

Quest'ultima, insieme ad Isaac, comincerà a vedere una luce di speranza, ma il ritorno di Antolina preoccuperà non poco la coppia.

Per scoprire come la Montenegro intenderà farsi giustizia e come il ritorno di Antolina influenzerà il rapporto tra Isaac ed Elsa, non resta che vedere la puntata de Il segreto, in onda domenica 17 novembre su Canale 5, subito dopo la messa in onda di Una vita. Ricordiamo che, non è più previsto nessun appuntamento serale, mentre sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere gli episodi già andati in onda, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.