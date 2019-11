Le puntate de Il Segreto in onda da oggi, 11 novembre, a domenica 17 riserveranno ai telespettatori nuovi colpi di scena e inganni. Questa settimana al centro della trama ci saranno ancora le conseguenze drammatiche dell'esplosione avvenuta durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena. Lo scoppio della bomba ha causato la morte della sposa e alcuni feriti tra i quali Maria. Quest'ultima ha perso conoscenza per molto tempo e, quando si è risvegliata, ha capito di non poter camminare. Stando alle anticipazioni sulle trame della settimana, Fernando si prenderà cura della giovane, ma la sua condizione e il rimanere chiusa in casa senza ricevere visite, la faranno cadere in uno stato di sconforto a dellatal punto da desiderare di morire.

Intanto Severo avrà il timore che le impronte sull'ordigno possano inchiodarlo. È bene ricordare che da questa settimana la programmazione de Il Segreto subirà una piccola variazione. Le puntate dal lunedì al venerdì andranno in onda sempre alle 16:10 e la domenica alle 16:15 circa. Il cambiamento riguarderà il sabato pomeriggio quando la soap non verrà trasmessa per fare spazio al ritorno di 'Amici di Maria De Filippi'.

Il Segreto dall'11 al 17 novembre, trame: Severo teme che le impronte possano condurre a lui

Le anticipazioni de Il Segreto che riguardano le puntate trasmesse dall'11 al 17 novembre rivelano che Francisca e Raimundo diranno a Maria la veritá sulle sue condizioni di salute. La giovane non potrà più camminare e questo la getterà nella disperazione. Fernando le starà accanto per qualsiasi cosa lei abbia bisogno ma finirà col sentirsi prigioniera, visto che la Montenegro proibirà anche ad Adela e Irene di farle visita.

Nel frattempo donna Francisca mediterà vendetta nei confronti di Severo che ritiene essere l'unico responsabile dell'esplosione. La donna vorrà farsi giustizia da sola ma Raimundo si rifiuterà di appoggiare il suo intento finchè non ci saranno prove certe della colpevolezza del Santacruz. Intanto quest'ultimo confiderà a Carmelo di essere coinvolto nella tragica esplosione e la presenza di un testimone lo terrà in ansia. L'uomo inoltre temerà di poter essere incastrato con le impronte presenti sull'ordigno.

Trame de Il Segreto fino al 17 novembre: tutta Puente Viejo cerca di salvare Elsa

Nelle puntate della soap Il Segreto di questa settimana Consuelo, Matias e Marcela organizzeranno una raccolta fondi per Elsa che necessita di cure molto costose altrimenti morirebbe. Verrà coinvolta tutta Puente Viejo per raccogliere una cifra elevata che permetterà alla giovane di operarsi. Per l'occasione verrà organizzata una proiezione cinematografica e la raccolta fondi alla fine sará un successo poichè la cifra racimolata sarà di circa 1.000 pesetas.

Durante la proiezione tornerà Antolina che scatenerà l'ira di Isaac contro la donna che invece dirà di essere a Puente Viejo per aiutare la Laguna. Nel frattempo le condizioni di salute di Matias non miglioreranno. Il giovane infatti, secondo il dottor Zabaleta, rischia di perdere l'occhio o, peggio, la vita.