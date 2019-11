Domani sera, martedì 12 novembre, Rai 1 dedicherà una serata ad Enrico Piaggio, il padre della Vespa.

Il film dal titolo "Enrico Piaggio - Un sogno italiano", di una sola puntata vede come protagonista Alessio Boni (recentemente nella fiction "La strada di casa") e ripercorrerrà la storia di Enrico Piaggio e con essa anche la nascita dell'omonima azianda italiana e della mitica Vespa che ancora oggi accompagna i giovani generazione dopo generazione.

Una sola puntata, dedicata ad un grande imprenditore italiano, come accadde qualche anno fa quando la rete ammiraglia di casa Rai dedicò un film ad un altro grande uomo d'azienda italiano. Stiamo parlando del film su Adriano Olivetti e sulla realizzazione delle macchine da scrivere.

Enrico Piaggio

Il film in onda questo martedì sera, racconta le varie tappe della vita di Enrico Piaggio e del suo "sogno italiano". Con la creazione della fabbrica e la nascita della Vespa in un periodo storico non facile per la nazione.

Enrico Piaggio infatti nel 1945, nel pieno della seconda guerra mondiale, si trova a dover affrontare una brutta fase economica. L'imprenditore non ha nessuna voglia di lasciare per strada i suoi 12 mila dipendenti in un periodo non proprio facile e così deve inventarsi qualcosa per cercare di andare avanti e garantire uno stipendio agli operai. Piaggio non vuole chiudere e non vuole arrendersi alla vita.

In un periodo di profonda crisi Enrico Piaggio decide di scommettere tutto su un'idea che, come tutte le innovazioni, non venne subito capita. Ed ecco che decise di produrre la prima Vespa. Uno scooter, un veicolo di dimensioni assolutamente ridotte che avrebbe permesso agli italiani di muoversi con più facilità e con più velocità. Come tutte le innovazioni e come tutti i grandi geni, Enrico Piaggio non trovò la strada spianata, ma dovette lottare con i tanti che cercavano di ostacolare il suo sogno.

Dopo le prime difficoltà, però la Vespa della Piaggio è diventata il simbolo dell'Italia, tanto da essere parte integrante del celeberrimo film "Vacanze romane".

Nel cast, insieme ad Alessio Boni, troveremo: Violante Placido, Francesco Pannofino, Enrica Pintore, Beatrice Grannò, Moisé Curia e Roberto Ciufoli.

