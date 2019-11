Le trame de Il Segreto in onda dal 4 all'8 novembre in Spagna, rivelano che il piano diabolico della marchesa Isabel comincerà ad avere i suoi frutti. La madre di Thomas, infatti, scoprirà che Francisca Montenegro è preda della follia a causa della sua reclusione forzata all'interno della sua tenuta.

Il Segreto: Isabel incontra Ignacio

Imperdibili novità accadranno ad inizio mese nelle vicende ambientate a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in programma da lunedì 4 a venerdì 8 novembre in Spagna, si soffermano sulle macchinazioni della marchesa Isabel, la protagonista assoluta della dodicesima stagione. Nel dettaglio, la donna si recherà ad incontrare Ignacio alla Casona. Qui ci sarà un incontro molto teso tra i due nemici, dove la madre di Tomas incolperà l'uomo di non averla informata di persona del suo imminente trasloco a Bilbao.

Francisca cade in depressione

Francisca, nel frattempo, comincerà a stare sempre peggio, visto la sua reclusione all'interno de La Havana. La marchesa, a questo punto, informerà la Montenegro che a breve la Casona sarà venduta, tanto da risollevarle il morale. Dall'altro canto, Tomas rivelerà alla madre che alle miniere sono accaduti degli incidenti, che hanno abbassato la produzione. Infine il ragazzo scoprirà un'ingente somma di soldi all'interno di una borsa.

Salozabal riceve una lettera dalla marchesa

Stando agli spoiler de Il Segreto, in onda a novembre su Antena 3 si evince che Salozabal organizzerà una cena d'addio alla Casona, dove interverranno tutti i lavoratori e le persone di spicco di Puente Viejo. Durante il pasto, il padre di Marta riceverà una lettera dalla Marchesa, che lo informerà che non ha nessuna intenzione di vendere la miniera. Più tardi, la donna confiderà al De Los Vivos che quei soldi che ha visto nella borsa sono destinati ad acquistare la Casona. La Montenegro, invece, apparirà sollevata, tanto da contagiare Antonita con il suo buon umore.

La Montenegro preda della follia

A La Havana, Antonita informerà la sua padrona degli sbalzi d'umore di Francisca, tanto da temere che stia impazzendo a causa della mancanza di Raimundo e della reclusione forzata. Una confessione che non scalfirà la marchesa, la quale dimostrerà di essere felice della situazione in cui versa la matrona. Più tardi, la serva apprenderà che quest'ultima è scappata dalla tenuta.

Isabel ed Antonita, a questo punto, si metteranno sulle tracce della Montenegro, fino a ritrovarla nel giardino in uno stato confusionale. Qui la madre di Tomas cercherà di tranquillizzarla, tanto da farle presente che prima o poi prenderà possesso della sua tenuta. Ma sarà davvero così? In attesa di sapere come avanzerà la storia, si ricorda che lo sceneggiato va in onda tutti i giorni sulle reti Mediaset.