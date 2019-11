Durante l'ultima registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Classico è accaduto davvero di tutto. Alessandro Zarino ha effettuato la sua scelta, beccandosi un bel 'no' dalla sua corteggiatrice. A quel punto Veronica Burchielli è stata promossa come tronista da Maria De Filippi. La giovane una volta salita sul trono più ambito d'Italia ha ribadito di non essere uscita dal programma con Alessandro, perché ha ritenuto il gesto come una cosa obbligata in mancanza di altre corteggiatrici. In queste ore su Witty sono stati diffusi i primi video che ritraggono Veronica in veste di tronista.

Le prime parole di Veronica

Senza troppi giri di parole la ragazza, si è detta felice di aver ricevuto una possibilità così importante: "Sono emozionata e contenta. Vuol dire che si è visto del buono ed è quello che mi rende più fiera". Tuttavia la Burchielli ha confessato di avere un sentimento contrastante in questo momento: da una parte l'ombra di una delusione difficile da mandare giù. Dall'altra invece, la possibilità di conoscere un'altra persona: "Emozioni simili, ma opposte".

Nel corso del video dedicato a Veronica Burchielli, la ragazza non si è risparmiata dal lanciare una frecciatina ad Alessandro Zarino: "Mi piacerebbe scendesse una persona concreta, intelligente e con gli attributi". La nuova tronista si è detta pronta a nuove conoscenze. Qualora scoprisse che uno dei corteggiatori sia realmente interessato a lei, anche Veronica non si risparmierà.

Infine, per il suo percorso Veronica si è augurata di avere a che fare con un percorso pulito in cui al termine trionfi l'amore. Chissà che con quest’ultima affermazione, non abbia voluto lanciare un ulteriore stoccata proprio a Zarino.

Alessandro Zarino: fuori da Uomini e Donne

Nella registrazione del 31 ottobre è accaduto un vero e proprio colpo di scena. Alessandro Zarino ha deciso di scegliere a sorpresa Veronica Burchielli. Secondo le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, Alessandro avrebbe iniziato un'accesa discussione con la sua corteggiatrice.

Tutto sarebbe accaduto quando Zarino ha chiesto alla redazione di far scendere nuove ragazze per corteggiarlo.

L'atteggiamento del tronista, avrebbe particolarmente infastidito Veronica. Quest'ultima a sua volta avrebbe deciso di uscire dallo studio per lasciare il programma.

A quel punto il partenopeo avrebbe sorpreso tutti, chiedendo alla redazione di mettere al centro dello studio le sedute rosse per effettuare la scelta. Zarino avrebbe riferito a Veronica di averla scelta per paura di perderla, ma la Burchielli non convinta avrebbe risposto con un due di picche.