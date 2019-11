L'addio tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni si sta consumando in modo tutt'altro che sereno. Nelle scorse ore, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne si è resa protagonista di un gesto che ha spiazzato i tanti fan dell'ormai ex coppia. La giovane, originaria di Genzano, ha smesso di seguire il suo ex sui social. Al contrario, Luigi Mastroianni non ha ricambiato il gesto, continuando a seguire Irene.

Il motivo che ha portato alla decisione di Irene, al momento non è stato svelato. A darle fastidio potrebbe essere stato un pettegolezzo su Luigi. Nelle scorse ore, Mastroianni è volato a Barcellona: secondo alcuni, l'ex tronista si sarebbe regalato una fuga d'amore con Giulia Costa. Ques'ultima durante il percorso sul trono da parte del deejay, scese le scale per corteggiarlo.

In seguito ai rumors, la diretta interessata ha subito smentito il pettegolezzo sul suo conto.

La giovane, tramite una Instagram Stories, ha pubblicato uno scatto che la mostrerebbe al fianco della sua famiglia e non di Luigi Mastroianni. A questo punto, rimane un vero e proprio giallo sulla decisione presa dalla Capuano. Basti pensare che la settimana scorsa, la romana aveva parlato di essere favorevole ad un ritorno di fiamma con l'ex tronista siciliano. Inoltre, in una recente intervista, Irene aveva confessato di voler in buoni rapporti con i parenti del suo ex fidanzato.

Le parole di Irene sul ritorno di fiamma

Irene Capuano la scorsa settimana è intervenuta ai microfoni di Radio Radio. Nel programma condotto da Giada Di Miceli, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne era stata piuttosto chiara ad un ritorno di fiamma con Luigi Mastroianni: "Ci spero. Ad oggi ci sono, ci divide l'orgoglio".

Inoltre, la ragazza a Non Succederà più aveva dichiarato che la storia con l'ex tronista non era terminata a causa di un tradimento, ma per via delle numerose incompatibilità caratteriali.

La ventunenne, prima di concludere il suo intervento radiofonico, aveva confessato che tra lei e il deejay siciliano c'era stato un grande amore, difficile da dimenticare in poco tempo.

Luigi Mastroianni nega ogni flirt

Luigi Mastroianni da quando è tornato single si è visto attribuire vari flirt. Quello con Giulia Costa è stato solo uno dei tanti pettegolezzi sul suo conto. Nei giorni scorsi il giovane aveva smentito a gran voce di avere una tresca con Sissi.

In varie occasioni i rumors avevano ipotizzato di una vicinanza tra Luigi e la ragazza.

All'ennesimo Gossip sul suo conto, il diretto interessato aveva deciso di fare chiarezza. A tutti coloro che insinuavano delle storie amorose, Mastroianni ha sentienziato: "Sei proprio pesanti". Il giovane aveva precisato che la ragazza in questione è solo una componente della sua comitiva di amici.