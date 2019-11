Dopo tre giorni dedicati al Trono Over, Uomini e donne passerà oggi 21 novembre la parola al Trono Classico e ai suoi quattro protagonisti giovani. Archiviato il percorso di Alessandro Zarino, che la scorsa settimana ha ricevuto il 'no' di Veronica Burchielli, l'ex corteggiatrice sarà presente in studio, puntualmente seduta sulla poltrona rossa. Insieme a lei ci saranno anche il neo-collega Carlo Pietropoli e i 'veterani' del programma ovvero Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli.

La puntata odierna concederà ampio spazio proprio a quest'ultimo e al complicato rapporto con le sue due preferite ovvero Giovanna Abate e Giulia D'Urso. Per loro, il tronista organizzerà una esterna identica, che finirà per mandare su tutte le furie soprattutto la prima. Il tutto sarà confermato da un suo gesto eloquente ovvero il lancio di una scarpa contro Giulio.

Uomini e donne anticipazioni: Giovanna delusa da Giulio

Il Trono Classico di Uomini e donne sarà trasmesso oggi 21 novembre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

La puntata si aprirà con l'arrivo di corteggiatrici e corteggiatori che scenderanno le scale per Veronica e Carlo. Alcuni di loro saranno eliminati, altri invece desteranno l'attenzione dei tronisti. Tra di loro ci sarà anche Camilla, una ragazza che Giulio ammetterà di avere già conosciuto in passato. La parola passerà proprio a quest'ultimo e alle esterne con Giovanna e Giulia in casetta. Fin dalle prime immagini, la Abate si renderà conto di come il tronista abbia previsto un incontro identico per lei e la collega.

Ed infatti le scene si alterneranno, quasi a dare l'impressione che le riprese siano state girate una dopo l'altra. In realtà, Raselli racconterà che le due esterne sono state effettuate in giorni diversi. Delusa per quanto visto, Giovanna non riuscirà a trattenere la rabbia e finirà per tirare una sua scarpa addosso al tronista.

Oggi nel Trono Classico di U&D: Giulio trascorre la notte nella casetta

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata odierna, Giovanna reagirà in maniera rabbiosa davanti alle immagini dell'esterna identica.

Giulia, invece, apparirà più tranquilla e preferirà seguire la strada del dialogo. Quest'ultima, durante l'incontro in casetta, chiamerà anche i genitori dandogli la possibilità di conoscere Giulio telefonicamente. L'occasione sarà perfetta per chiamare in causa il rapporto tra il tronista e i suoi familiari, raccontando come ci sia una grande differenza d'età con i suoi genitori. Per quanto riguarda l'esterna con la Abate, non mancheranno i momenti di divertimento tanto che tra lei e Giulio scatterà il bacio.

In studio, la corteggiatrice Veronica avrà qualcosa da ridire per non essere uscita con Raselli e coglierà l'occasione per lanciare nuove frecciatine contro Giulia.