Andrà in onda su Canale 5, domenica 1° dicembre alle 21:25, la quarta e ultima puntata della serie tv spagnola La caccia - Monteperdido. Nell'appuntamento finale, secondo le anticipazioni, Sara Campos sbroglierà il bandolo dell'intricata matassa tenuta ben nascosta dagli abitanti di Monteperdido. Verrà rivelata ai telespettatori l'identità del rapitore di Ana e Lucia e la Sergente scoprirà la verità sul motivo che ha spinto il colpevole a commettere il sequestro delle due ragazzine. Prima di questo, però, la Campos dovrà affrontare la scomparsa di Ana, il suo delitto e i conflitti generati dal suo stato mentale, sempre più infragilito dagli eventi.

Anticipazioni de La caccia - Monteperdido, ultima puntata: Sara interroga Ismael

È vicina alla conclusione La caccia - Monteperdido, la serie thriller tratta dal bestseller di Agùstin Martinez. Nell'ultima puntata, in onda il 1° dicembre, i nodi verranno al pettine e Sara Campos consegnerà alla giustizia il rapitore di Ana e Lucìa. L'appuntamento riprenderà con l'arresto di Ismael e la telefonata di Lucìa. Lo scultore sarà interrogato da Sara e l'uomo confesserà di aver portato dei film per adulti all'Hotel La Guardia.

Tra quelli consegnati c'era un video girato con una minorenne, in una stanza con la stessa carta da parati che rivestiva le pareti del nascondiglio dove sono state tenute prigioniere le ragazzine. Dopo aver sentito al telefono la voce dell'amica, Ana fuggirà e tutti gli abitanti di Monteperdido si metteranno alla sua disperata ricerca, ma l'esito sarà drammatico. Rafael verrà accusato sia del sequestro delle ragazzine che dell'assassinio di Ana e durante l'interrogatorio dirà di avere ucciso anche Lucìa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La Sergente non gli crederà e sarà difficile mantenere l'autocontrollo. Stando alle anticipazioni, Victor si rivolgerà al Colonnello Figueroa e gli chiederà di sollevare Sara dall'indagine, perché pensa non sia più in grado di occuparsi del caso.

La caccia - Monteperdido: la serie già rinnovata per una 2^ stagione

Mentre il pubblico italiano attende l'ultima puntata che verrà trasmessa il 1° dicembre su Canale 5, in Spagna La caccia - Monteperdido è già andata in onda in primavera. La prima stagione ha raccolto molti consensi in patria ed è stata la serie più vista dell'anno su La 1, la prima rete nazionale.

Inoltre la fiction è arrivata in finale, nella categoria "Serie TV", per i premi "Venice TV Awards 2019" e "Prix Europa 2019". La serie è stata rinnovata per una seconda stagione e i protagonisti saranno ancora Sara Campos (Megan Montaner) e Vìctor Gamero (Alain Hernàndez). Gli episodi, secondo le anticipazioni rilasciate dalla televisione spagnola, arriveranno nel 2020 e il titolo del nuovo ciclo sarà "La caccia - Tramuntana".