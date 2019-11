Giovedì 28 novembre, dalle ore 21:15 su Sky Uno, andrà in onda una nuova puntata di X Factor, talent musicale giunto alla sua sesta puntata dei live. La prossima puntata di X Factor partirà subito con una eliminazione; la scorsa settimana (nella puntata in cui i concorrenti hanno cantato i loro brani inediti) nessun concorrente ha dovuto abbandonare il talent, ma Giordana Petralia (concorrente delle under donne di Sfera Ebbasta) è stata la meno votata. Per questo sarà subito a rischio eliminazione, essendo già al ballottaggio; ma a inizio puntata si scoprirà anche l'altro concorrente che lotterà con Giordana per non essere eliminato e sarà colui il quale inedito è stato meno ascoltato su iTunes e Spotify. A questo punto, uno dei due concorrenti dovrà abbandonare subito il programma, a puntata appena iniziata.

Le assegnazioni per il sesto live

Anche questa settimana i sette concorrenti rimasti daranno spettacolo con le loro esibizioni; Davide Rossi, unico concorrente degli under uomini di Malika Ayane, porterà "Treat You Better" di Shaw Mendes. Per le under donne di Sfera Ebbasta, Giordana Petralia porterà sul palco "Stay" di Rihanna, mentre Sofia Tornambene canterà "I Love You" di Woodkid. Per quanto riguardano gli over di Mara Maionchi, Nicola Cavallaro porterà "The Sound of Silence" dei Simon e Garfunkel mentre Eugenio Campagna canterà la canzone di Calcutta intitolata "Cosa mi manchi a fare".

Infine, per quanto riguarda la categoria dei gruppi guidata da Samuel, i Sierra porteranno una loro versione di "The Ecstasy of Gold" di Ennio Morricone mentre i Booda si esibiranno con "Hold Up" di Rihanna.

X Factor, ospiti due tra i vincitori delle scorse edizioni

Nel corso del sesto live di X Factor saranno numerosi gli ospiti che calcheranno il palco dell'X Factor Dome di Monza. Due tra questi, Francesca Michielin e Anastasio, hanno vinto proprio il talent; la Michielin presenterà al pubblico il suo nuovo singolo "Cheyenne", singolo uscito lo scorso 15 novembre e che anticipa il suo quarto album in uscita nel 2020.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv X Factor

Per Anastasio, invece, sarà un ritorno nel talent dopo la vittoria arrivata nello scorso anno; nelle ultime ore l'artista originario di Napoli ha annunciato che il 29 novembre uscirà il suo nuovo singolo intitolato "Il fattaccio del Vicolo del Moro", singolo che anticiperà il suo primo album di inediti in uscita il prossimo anno. Ma nel corso del sesto live di X Factor ci sarà spazio anche per il musicista italiano Dario Faini, in arte "Dardust", che abbiamo già potuto apprezzare nel corso degli Home Visit di Sfera Ebbasta.

Infine nel corso della puntata è prevista anche la partecipazione di Marco D'Amore, noto per essere "Ciro" in 'Gomorra'; l'attore il prossimo 5 dicembre uscirà nei cinema con il film 'L'Immortale'.