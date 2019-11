Non ci sarà davvero da annoiarsi nella puntata di Uomini e donne che Canale 5 trasmetterà oggi 27 novembre, a partire dalle ore 14:45. Il portale Witty Tv, infatti, ne ha diffuso già le prime anticipazioni con un video nel quale sono stati mostrati i principali argomenti di discussione. Da quanto mostrato, al centro dello studio si posizionerà Armando Incarnato che si confronterà con Veronica in merito alle novità del loro rapporto. Nel confronto verrà coinvolta anche Valentina F, quando il cavaliere napoletano racconterà un dettaglio non trascurabile del loro primo e unico appuntamento.

La parola passerà ad una nuova frecciatina contro Anna Tedesco da parte di Gianni Sperti, in quanto l'opinionista sarà convinto del poco interesse della dama per Samuel . Spazio, infine, a Juan Luis Ciano che sarà chiamato a conoscere ben sei dame arrivate proprio per lui.

Armando a Valentina F: 'Abbiamo dormito insieme'

Il video spoiler di Uomini e donne pubblicato da Witty Tv segnala un'accesa discussione tra Armando e Veronica. Lui spiegherà di essere deluso per i mancati sviluppi nel loro rapporto dopo numerose uscite insieme.

Il napoletano chioserà: "Se tu esci otto volte con una persona e non ti viene, è ancora peggio!" Sul dibattito interverrà anche Simone che avrà qualcosa da ridire contro Armando. Quest'ultimo avrà, però, qualcosa da precisare rivolgendosi al collega: "Tu e Valentina F. vi siete baciati? Ma quanto siete finti tutti e due." Sarà questo il punto di partenza di un nuovo botta e risposta che vedrà come protagonisti proprio Incarnato e Valentina F. Lui, infatti, racconterà un fatto che lui e la dama avevano deciso di tenere nascosto e che lei continuerà a negare.

Armando rivelerà: "Hai dormito con me". E aggiungerà: "La prova ce l'ho io, ho sbagliato a non raccontarlo prima. Posso permettermi di dirlo perché è la verità".

Gemma sorpresa per le sei dame arrivate per Juan Luis

Proseguendo con gli spoiler di Uomini e donne relativi alla puntata di oggi 27 novembre, Gianni lancerà un nuovo attacco contro Anna Tedesco, esprimendo persino dei sospetti su una sua possibile frequentazione lontano dallo studio. L'opinionista preciserà: "Anna non è interessata a Samuel e potrebbe avere una persona fuori, non penso la stessa cosa di Veronica." Maria De Filippi, infine, chiederà a Juan Luis Ciano di raggiungerla al centro dello studio dove saranno già pronte sei sedie.

Sarà questo il numero delle dame che arriveranno apposta per lui e tra le quali ci sarà anche Paula, già conosciuta la scorsa settimana. Gemma Galgani sarà visibilmente sorpresa per tale novità e aggiungerà: "Ma che è una squadra di calcio, Maria?" L'esito di questi incontri è già stato svelato da Il Vicolo delle News nel resoconto della registrazione del 23 novembre: questa volta Juan Luis deciderà di eliminarle tutte, continuando la frequentazione con la sola Gemma.