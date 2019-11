La lite a distanza tra Eleonora Rocchini con Dalila ed Oscar Branzani, è sicuramente l'argomento più trattato dai siti di Gossip nelle ultime ore: la frequentazione segreta tra l'ex corteggiatrice di Uomini e donne e l'ultimo amore di quella che è stata sua cognata fino a pochi mesi fa, è sulla bocca di tutti. La toscana, per giustificarsi dell'errore commesso, ha tirato in ballo presunte aggressioni fisiche e psicologiche dell'ex fidanzato, che si è difeso su Instagram preannunciando querele per diffamazione.

Le parole di Eleonora fanno discutere il web

Dopo essere finita al centro del gossip per la confessione spiazzante che ha fatto l'ex cognata Dalila Branzani, Eleonora Rocchini ha deciso di raccontare la sua verità in una lunga serie di Stories apparse sul suo account Instagram. La ragazza ha ammesso di aver commesso un grosso errore lasciandosi andare con l'ex fidanzato di quella che considerava una sorella, ma ha provato a giustificare il suo discutibile gesto con altri pungenti contrattacchi.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere di non aver avuto coraggio immediato nel lasciare Oscar: sebbene le cose tra loro non funzionassero da un anno circa, la giovane ha confessato di aver fatto fatica a mettere fine al loro rapporto. "Negli ultimi mesi la nostra storia non era più felice. Da parte sua ci sono stati tradimenti fisici con ragazze di Roma, Milano e Napoli, ma anche bugie, mancanze di rispetto e aggressioni fisiche e psicologiche", ha tuonato Eleonora sui social network.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

L'influencer ha precisato di aver perdonato sempre tutto al compagno perché lo amava molto e di averlo protetto dalle chiacchiere non svelando mai tutto quello che le ha fatto negli oltre tre anni che hanno vissuto in coppia.

La replica di Oscar: 'Eri un fiore bellissimo, poi ti sei persa'

Le cose che Eleonora ha detto su Oscar, sono a tal punto gravi che lui non ha potuto non intervenire per difendersi.

Dopo essere stato accusato di aver aggredito l'ex fidanzata sia con le parole che con i gesti, il napoletano ha preso posizione su Instagram dicendo: "Non risponderò alla tua provocazione, perché col tempo sono diventato un uomo".

Dopo aver mostrato alcuni degli insulti che ha ricevuto sui social in seguito alla confessione della Rocchini, Branzani ha fatto sapere: "Da questa diffamazione, mi difenderò per vie legali".

Rivolgendosi direttamente alla ragazza con la quale è stato oltre tre anni (la stessa che oggi frequenta l'ex della cognata, Nunzio), il giovane ha aggiunto: "Con che coraggio ti permetti di infangarmi, io sono la stessa persona che ti ha dato tutto quello che hai ora".

"Mi vergogno per come sei diventata, eri un fiore bellissimo. Ti auguro di ritrovarti e moderare le tue bugie. Non ci sono vincitori né vinti, abbiamo perso entrambi", ha concluso Oscar nel suo sfogo.

L'unica risposta che Eleonora ha dato all'ex, è la seguente: "Se ero un fiore bellissimo, mi avresti amata e protetta'.