È un botta e risposta senza esclusione di colpi quello che sta coinvolgendo Eleonora Rocchini e Dalila, la sorella di Oscar Branzani, con l'intervento anche dell'ex tronista di Uomini e donne. Le due ragazze hanno palesato su Instagram tutta la tensione nata e cresciuta negli ultimi mesi a causa soprattutto della frequentazione della Rocchini con Nunzio Muccia, l'ex fidanzato di Dalila. La situazione è sfuggita di mano sabato scorso, quando i protagonisti di questa vicenda si sono incontrati per caso in locale, dando vita ad uno scontro piuttosto acceso davanti a molte persone.

Da allora, non si è più fatto mistero di quanto accaduto negli ultimi tempi, soprattutto dopo la rottura tra Oscar ed Eleonora avvenuta circa quattro mesi fa. La prima a parlare è stata Dalila, seguita dalla ex cognata che ha dato la sua versione dei fatti. E, in seguito alle parole di quest'ultima, è anche arrivata la replica di Oscar che ha minacciato di passare a vie legali per tutelare la propria immagine e la propria persona.

Eleonora Rocchini racconta la sua versione dei fatti

La risposta di Eleonora Rocchini alle parole di Dalila, sorella di Oscar Brazani, non si è fatta attendere. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha quindi dato vita ad un lungo sfogo su Instagram nel quale ha spiegato che la sua storia con Oscar non funzionava da tempo prima della rottura definitiva. Ha quindi raccontato che in passato ci sono stati dei tradimenti del suo ex fidanzato con delle ragazze di Napoli, Roma e Milano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

E, ad essi, vanno aggiunte anche quelle che la Rocchini ha definito delle aggressioni. A tal proposito, infatti, ha precisato: "Ci sono state delle bugie, mancanze di rispetto e anche aggressioni fisiche e psicologiche che ho sempre tenuto private perché credo che le cose intime di una relazione debbano rimanere tali". Successivamente, ha deciso di chiudere quella storia anche se non è stato facile e per qualche tempo hanno cominciato a sentirsi.

A suo dire, in quel periodo di confusione lei si è avvicinata ad una persona che è riuscita a darle quella dolcezza che non sentiva da tempo. Proprio lui è Nunzio, l'ex fidanzato di Dalila di tre anni prima. I due avrebbero tentato di allontanarsi, ripetutamente, ma senza riuscirci e l'incidente del quale sono stati vittima ha finito per aumentare tali sentimenti.

La replica di Oscar Branzani

Il lungo sfogo di Eleonora Rocchini non è piaciuto ad Oscar Branzani, con il quale si era fidanzata dopo l'avventura a Uomini e donne.

Quest'ultimo non ha potuto tacere davanti alle accuse di violenza fisica e psicologica ed ha risposto in maniera più che eloquente al commento di un utente. L'ex tronista ha replicato: "La diffamazione e la calunnia sono un reato, ovvio che tutelerò la mia immagine e persona". Parole che sembrano confermare che questa triste storia abbia ancora molto da svelare, tanto che in futuro potrebbe essere discussa anche nelle sedi adeguate.

Anche Dalila Branzani, nel frattempo, ha aggiunto nuovi commenti alle dichiarazioni dell'ex amica, precisando: "Ho dovere e diritto di difendere me e mio fratello da accuse infondate".