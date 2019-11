Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate americane della soap opera Beautiful. Gli sceneggiatori continuano a costruire una trama decisamente ricca di colpi di scena e di grandi novità che vede tra i protagonisti l'amatissima coppia composta da Ridge e Brooke. I due da un po' di tempo stanno affrontando una difficile situazione dal punto di vista sentimentale e vedremo che nel corso dei prossimi episodi ci sarà il 'colpo di grazia' finale dato che il Forrester deciderà di chiudere il suo (ennesimo) matrimonio con Brooke Logan.

Beautiful, le anticipazioni delle puntate USA: l'addio di Ridge a sua moglie Brooke

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda in America rivelano che Ridge maturerà una decisione molto importante che riguarda il suo futuro sentimentale.

Il primogenito di casa Forrester, infatti, deciderà di mettere la parola fine al suo matrimonio con Brooke Logan.

Una decisione che Ridge maturerà dopo gli ultimi avvenimenti che hanno riguardato suo figlio Thomas. Gli spoiler della soap opera a stelle e strisce, infatti, rivelano che tra Hope e Thomas c'è stato un durissimo scontro, al termine del quale la figlia di Brooke ha spinto il ragazzo da una ringhiera, facendolo cadere in una vasca contenente dell'acido.

La vita di Thomas, quindi, è stata messa in pericolo da Hope ma fortunatamente il ragazzo non è morto. Tutto questo è avvenuto dopo che Hope era riuscita a farsi firmare i documenti necessari per ottenere l'affidamento congiunto del piccolo Douglas.

Ridge dopo l'addio con Brooke va da Shauna

Nel momento in cui si perderanno le tracce di Thomas, vedremo che Ridge punterà il dito proprio contro Hope, ritenendola in parte responsabile di quanto accaduto e storcendo il naso dopo aver scoperto che suo figlio le aveva firmato quei documenti.

Secondo Ridge, infatti, Thomas è stato manipolato da Hope e questa situazione finirà per creare un po' di attriti anche con la stessa Brooke.

Proprio in seguito a questa spiacente situazione, vedremo che Ridge maturerà la decisione di allontanarsi da Brooke e, quindi, di chiudere il loro matrimonio. Una scelta a tratti dolorosa per la bella Logan, la quale cercherà di fare il possibile per far cambiare idea a suo marito, ma ci sarà ben poco da fare.

Ridge, infatti, va avanti per la sua strada e come se non bastasse vedremo che subito dopo l'addio con la Logan, andrà a consolarsi a casa di un'altra donna. Parliamo della bella Shauna, la quale sembra aver fatto breccia nel cuore del Forrester. Tra i due sboccerà l'amore? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.