Dalila Branzani ed Eleonora Rocchini qualche giorno fa si sono rese protagoniste di un duro scontro. A fare chiarezza sull'accaduto ci ha pensato la sorella dell'ex tronista di Uomini e donne che su Instagram ha raccontato la sua verità.

Il litigio pare che sia avvenuto in un noto locale di Napoli dove Oscar Branzani aveva deciso di festeggiare il compleanno con la sua comitiva. Nel corso della serata è arrivata anche Eleonora Rocchini insieme ai suoi amici.

Da quel momento in poi, stando a quanto riportato da Dalila, la situazione sarebbe degenerata. La giovane ha riportato che lei e il fratello hanno deciso di chiudere i rapporti con l'ex corteggiatrice toscana perché li avrebbe presi in giro. Nel dettaglio, la sorella dell'imprenditore napoletano ha affermato che Eleonora avrebbe iniziato una relazione con il suo ex compagno di vita, Nunzio.

Dalila sulla lite con Eleonora: 'C'è stata solo una tirata di capelli'

Dalila Branzani, rispondendo su Instagram ad un commento di una follower, ha chiarito che il fratello non ha mai tradito Eleonora.

Subito dopo ha rivelato che, ad agosto, mentre continuava ad affermare di non sapere se era ancora innamorata di Oscar, ha cominciato a frequentare il suo ex fidanzato. Ovviamente, siccome a quei tempi erano molto amiche, la sorella dell'ex tronista di Uomini e Donne si è sentita presa in giro per il comportamento della Rocchini che l'avrebbe pugnalata alle spalle.

In un secondo momento si è soffermata sulla lite avvenuta in un locale di Napoli, ammettendo di aver tirato per un attimo i capelli all'ormai ex amica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Il motivo di questa sua reazione sarebbe legato ad una serie di provocazioni lanciate dalla 24enne fiorentina nei confronti di Oscar.

Dalila, infatti, sostiene che la Rocchini abbia affrontato a muso duro l'ex partner, cercando lo scontro. A questo punto, per evitare che il fratello reagisse, ha deciso di intervenire con una "tirata di capelli durata un attimo". Infine ha ammesso di essersi sentita come "lo zimbello del paese" nel momento in cui si è resa conto che tutti sapevano della frequentazione tra Eleonora e il suo ex fidanzato, a parte lei.

Oscar Branzani potrebbe denunciare Eleonora

Eleonora Rocchini di recente ha affermato che avrebbe subito delle pressioni fisiche e psicologiche da parte di Oscar quando erano una coppia. Branzani su Instagram ha replicato alle insinuazioni dell'ex compagna, dicendo di non voler rispondere pubblicamente alle sue provocazioni, e aggiungendo che starebbe pensando di adire le vie legali per tutelarsi dalle diffamazioni.

Inoltre l'ex tronista, rivolgendosi direttamente ad Eleonora, ha scritto: "Mi vergogno di ciò che sei diventata, eri un fiore bellissimo. Ti auguro di ritrovare la tua coscienza e di moderare le tue bugie". La reazione della fashion influencer fiorentina non si è fatta attendere: "Se ero un fiore bellissimo mi avresti amata e protetta".