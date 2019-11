Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda la prossima settimana dal 25 al 29 novembre su Rai 3 ci raccontano che Vittorio farà il possibile per recuperare il rapporto con Alex. Dopo aver ascoltato del pestaggio del padre alla radio, Mia deciderà finalmente di incontrarlo e Carla ne sarà davvero felicissima. In seguito il Del Bue incontrerà di nuovo Alessandra e cercherà di baciarla. Lei però lo rifiuterà senza nessuna spiegazione. Mia, allora, la spingerà a smuovere la situazione. Ecco cosa vedremo poi.

Il Del Bue tartassato dalla famiglia

Il povero Vittorio verrà continuamente tartassato sia dalla madre Assunta che da Guido affinché faccia la pace con la sua fidanzatina. Anche Mia vorrà che i due facciano la pace e vorrà che il ragazzo sorprenda la sorella con una dichiarazione d'amore mozzafiato e tanti fuochi d'artificio. Ricordiamo che la piccola aveva provato in passato a farli ricongiungere ma i suoi tentativi erano risultati vani.

Le anticipazioni di Un posto al sole ci raccontano che il Del Bue vorrà riconquistare con tutto se stesso Alex ma non saprà proprio come agire anche perché lei continuerà ad essere distante ed acida nei suoi confronti nonostante lui abbia ammesso di averla tradita con la bella Anita.

Un giorno il figlio di Guido, però, avrà un'illuminazione. Alla radio ci sarà un grande trambusto a causa di un ospite.

Quest'ultimo sarà Andrea Sannino che interpreterà se stesso ovvero un cantante napoletano neomelodico molto amato sia dalle vecchie che dalle nuove generazioni. Anche Mariella si entusiasmerà molto soprattutto quando il cantante si esibirà con il brano "Abbraciame", la canzone della vigilessa e del suo amato. Vittorio all'inizio storcerà il naso per tale musica e non si accorgerà che il cantante ha ascoltato tutte le sue critiche.

Dopo la brutta figura, poi, il Del Bue vorrà scappare ma non potrà in quanto sarà chiamato ad intervistarlo. Durante l'intervista a Sannino, Vittorio si ricrederà sullo spessore di quest'ultimo per cui lo coinvolgerà in un piano per riconquistare Alex. Una sera si presenterà in abito elegante da Alessandra al Caffè Vulcano dove si dirigerà ad un tavolo prenotato per due persone. Poco dopo ci sarà una grande sorpresa: arriverà Andrea Sannino che canterà "Abbraciame".

A questo punto gli spoiler di Un posto al sole ci raccontano che il caparbio Vittorio inviterà la sua ex fidanzatina a ballare e la serata diventerà così magica. Per gustare tali puntate, l'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 circa su Rai 3 dopo la simpatica trasmissione "That's Amore Storie di uomini e altri animali".