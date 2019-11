Inaspettato incontro a cena tra due chiacchierati ex: Belen Rodriguez e Andrea Iannone hanno optato per il medesimo ristorante di Milano per trascorrere qualche ora di svago venerdì 22 novembre. La showgirl si è mostrata sui social network in compagnia del marito Stefano De Martino (e anche altri familiari, come i genitori e Santiago), mentre lo sportivo si dice fosse al tavolo con alcuni amici: di Giulia De Lellis, presunta "rivale" dell'argentina, non c'era traccia l'altra sera.

Belen incrocia l'ex Andrea ma non la De Lellis

Milano è piccola: è questa la riflessione che ha fatto chi ha letto l'ultimo Gossip che è trapelato su Belen Rodriguez. Il blog "Very Inutil People", ha reso pubblica la notizia dell'"incrocio pericoloso" che c'è stato l'altra sera tra la showgirl e uno dei suoi famosi ex fidanzati.

In rete, dunque, si dice che venerdì 22 novembre l'argentina è andata a cena a "El Porteno Arena", un popolare ristorante del centro della città dove vive, è lì ha incontrato Andrea Iannone, che proprio quella sera ha scelto lo stesso locale per cenare con un gruppo di amici.

Se la presentatrice Mediaset ha pubblicato varie Instagram Stories dei momenti che ha condiviso con i parenti a tavola, il motociclista non ha fatto altrettanto, ma si è concesso ad alcune foto con i fan, che hanno confermato la sua presenza nello stesso posto dove stava mangiando la Rodriguez.

A catturare l'attenzione degli appassionati di gossip, però, è stata soprattutto l'assenza di una persona a questa cena: se Belen si è presentata al ristorante con il ritrovato marito Stefano De Martino, i genitori e il figlio Santiago, il pilota Aprilia non era accompagnato dalla fidanzata Giulia De Lellis (che pare quel giorno si trovasse a Roma per stare un po' di tempo con la famiglia e le nipotine).

La presunta rivalità tra Belen e Giulia

Che la Rodriguez si sia imbattuta nel suo ultimo ex, non è tanto interessante quanto che la notizia che lui non era con la fidanzata Giulia De Lellis. Sono settimane, infatti, che tutti i siti di gossip parlano della rivalità che sarebbe nata di recente tra Belen e l'influencer, che si sarebbero anche rese protagoniste di un avvincente botta e risposta al veleno sui social network.

Se l'argentina ha provato a minimizzare questi rumors definendoli "notizie false e deliranti sul mio conto", la romana non ha più rilasciato dichiarazioni in merito dopo lo sfogo che ha avuto su Instagram contro una persona della quale non ha mai fatto il nome ("meglio se sto zitta, perché se parlo io rovino famiglie").

Anche molte riviste scandalistiche hanno confermato che tra la ex e l'attuale compagna di Iannone non correrebbe buon sangue per diverse ragioni: il presunto flirt segreto tra la presentatrice e Andrea Damante nel giugno 2018, la collaborazione tra la 23enne e Giuseppe Di Cecca (storico stylist della Rodriguez), la comune passione per i tutorial sul make-up e questioni legate agli affari.