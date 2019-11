Anche questa settimana, torna su Canale 5 l'appuntamento con la fiction, "L'isola di Pietro 3", interpretata fra gli altri da Gianni Morandi, Chiara Baschetti e Alma Noce. Venerdì 8 novembre, infatti, sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 la quarta puntata della terza stagione in cui Pietro sarà costretto a confortare Ilaria, devastata dalla chemioterapia, mentre Franco Portorico diventerà il principale sospettato del tentato omicidio di Lara e della morte di Chiara. Per coloro che non avranno la possibilità di vedere la quarta puntata in diretta, sarà disponibile la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere online la replica della quarta puntata

Nel dettaglio, si informa che la replica della quarta puntata sarà disponibile solo online sul sito on demand Mediaset Play. Tale sito, infatti, contiene un ampio catalogo di video in cui sono presenti tutte le repliche della serie con Gianni Morandi, suddivise per stagioni e caricate settimanalmente dopo la messa in onda degli episodi in televisione.

Da non dimenticare che, per guardare le repliche su Mediaset Play, è necessario registrarsi gratuitamente al sito attraverso lo spazio apposito nella sua homepage. La registrazione è gratuita e non comporta nessun costo a carico dell'utente, anzi permette di scaricare un'applicazione tramite la quale visualizzare le repliche anche sui dispositivi mobili di ultima generazione.

Caterina decide di partire con Leonardo

Le anticipazioni della quarta puntata de "L'isola di Pietro 3" ci segnalano che Ilaria verrà ricoverata in ospedale, per iniziare il suo primo ciclo di chemioterapia.

Le cure subite dalla giovane, però, la distruggeranno moralmente, tanto che Pietro Sereni deciderà di recarsi da lei per confortarla e infonderle il coraggio necessario per continuare a combattere per la sua vita. Nel frattempo, qualcuno tenterà di uccidere Lara e la lascerà agonizzante in un resort, dove verrà ritrovata diverso tempo dopo. A quel punto, gli inquirenti ipotizzeranno che l'aggressore della ragazza possa essere la stessa persona che ha ucciso Chiara, e identificheranno quella persona in Franco Portorico, il presunto padre di Lara.

Nonostante ciò, le forze dell'ordine continueranno ad indagare anche sugli amici di Chiara: questi potrebbero sapere molto di più rispetto a quanto dichiarato alle forze dell'ordine. Più tardi, Caterina comunicherà alla madre di aver deciso di lasciare Carloforte in compagnia di Leonardo. L'iniziativa della figlia però, non renderà felice Elena che, a quel punto, deciderà di iniziare alcune indagini private per scoprire qualcosa di più sul conto di Leonardo.