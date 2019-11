L'intervista sul magazine di Uomini e donne fatta a Veronica Burchielli potrebbe dividere i fan del programma. Pochi istanti prima della scelta a sorpresa di Alessandro Zarino, l'ex corteggiatrice si era detta favorevole ad una conoscenza fuori dal programma.

Veronica per spiegare le ragioni che l'hanno portata a rifiutare Alessandro, aveva confidato che il gesto del tronista le sembrava un po' affrettato e obbligato.

Secondo la Burchielli, Alessandro avrebbe scelto lei per via dell'assenza di altre ragazze interessate a lui. Ad oggi sulle pagine del magazine le dichiarazioni di Veronica Burchielli non corrisponderebbero alla sua reale versione dei fatti.

Veronica su Alessandro: 'Mi metterei al centro dello studio'

Nell'intervista pubblica dalla rivista di Uomini e Donne, Veronica prima della scelta di Alessandro Zarino era apparsa entusiasta del rapporto instaurato con il tronista.

La giovane non solo aveva speso delle belle parole verso il partenopeo, ma era anche al settimo cielo per il bacio scambiato.

La Burchielli aveva affermato di essere pronta a dare del tempo ad Alessandro, prima della fatidica scelta. In merito ad un'ipotetica scelta anticipata da parte di Zarino, l'ex corteggiatrice non aveva espresso alcun dubbio sulla sua decisione: "Al pensiero di averlo tutto per me, sorrido".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Poche righe dopo Veronica avrebbe precisato: "Considerando che continuerei a conoscere Alessandro anche fuori, perché non dovrei farlo? Sì, mi metterei al centro dello studio".

Ad oggi le affermazioni di Veronica risuonano come una contraddizione, nonostante la ragazza durante l'intervista si sia definita imprevedibile. L'unico motivo per cui la Burchielli possa aver rifilato un due di picche ad Alessandro, potrebbe essere di non aver ricevuto le conferme che si aspettava.

Alessandro Zarino: 'Non ho giocato'

Veronica Burchielli dopo aver detto 'no' ad Alessandro Zarino, è stata promossa da Maria De Filippi sull'ambito trono. Il nuovo percorso della giovane, è stato mal digerito dall'ex tronista.

In seguito al rifiuto da parte della sua ex corteggiatrice, Alessandro aveva dato luogo ad un duro sfogo ripreso da Witty Tv. Zarino aveva negato le accuse sul suo conto: "Non ho mai giocato con nessuno".

La decisione di scegliere Veronica inaspettatamente, sarebbe stata dettata dalla paura di perderla: "Consiglio a tutti di seguire i propri sentimenti e le sensazioni per evitare che poi accadano queste cose."

In merito alla possibilità di scendere le cose per corteggiare Veronica Burchielli, il diretto interessato al momento non si è espresso. Tuttavia Alessandro si è detto convinto di aver perso l'ex corteggiatrice, visto che ha deciso di intraprendere il percorso da tronista.