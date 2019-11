Venerdì 8 novembre in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata della Serie TV 'L'Isola di Pietro 3', la fortunatissima fiction che vede come protagonista Gianni Morandi nei panni del dottor Pietro Sereni. Anche nel nuovo episodio, continueranno le indagini sul misterioso omicidio della giovane Chiara condotte da Valerio ed Elena. Una svolta porterà Franco Portorico ad essere il principale indiziato, dopo il ritrovamento della presunta figlia Lara in gravi condizioni. L'uomo sembrerà quindi nei guai, mentre Caterina comunicherà alla madre Elena una importante decisione riguardante il suo futuro con Leonardo.

Isola di Pietro, anticipazioni 4^ puntata: Franco indiziato dell'omicidio di Chiara

Grande attesa per la messa in onda della quarta puntata della terza serie dell''Isola di Pietro', che sta catturando l'attenzione di tantissimi telespettatori che, settimana dopo settimana, decretano il successo della serie tv, che vede protagonisti tra gli altri, Francesco Arca nel ruolo del vice questore Valerio Ruggeri.

Stando alle anticipazioni, nella puntata in onda il prossimo 8 novembre, vi sarà una svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara. Franco Portorico infatti, verrà accusato del delitto, ma non solo. La presunta figlia Lara infatti, verrà trovata in fin di vita da una cameriera e l'uomo verrà sospettato anche di questa vicenda.

Spoiler puntata 8 novembre: Caterina vuole lasciare Carloforte

Stando agli spoiler su quanto verrà trasmesso venerdì 8 novembre a partire dalle 21.20 circa su Canale 5, Pietro starà vicino a Ilaria, la quale starà affrontando i cicli di chemioterapia, tentando di infonderle coraggio e forza d'animo.

Nel frattempo Caterina, sempre più soggiogata da Leonardo, prenderà una importante decisione e lo comunicherà alla madre Elena. La giovane infatti, avrà intenzione di lasciare Carloforte proprio con Leonardo. Riuscirà Elena ad impedire a Caterina di fare questa pazzia? Ricordiamo infatti che, sia Elena che Pietro saranno contrari alla relazione dell'ex campione di wind surf con la giovane, la quale nonostante ciò, è determinata a vivere la sua vita con l'aitante Leonardo.

La figlia di Elena sembrerà voler voltare pagina dopo le recenti vicissitudini che l'hanno sconvolta, in primis la fine della relazione con Diego, dopo aver scoperto che il giovane è il padre della piccola Anna.

Appuntamento con la quarta puntata de 'L'Isola di Pietro' in onda venerdì 8 novembre in prima serata su Canale 5, per scoprire insieme tutte le novità riguardanti le indagini sull'omicidio di Chiara e per conoscere il destino di Caterina e Leonardo.