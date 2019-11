Arrivano le nuovissime anticipazioni della serie televisiva giallo/drammatica con protagonista Gianni Morandi, "L'Isola di Pietro 3". Venerdì 8 novembre, di fatto, sarà trasmesso in primetime su Canale 5 il quarto appuntamento della terza stagione della serie, in cui Franco Portorico diventerà il principale sospettato per l'uccisione di Chiara ed il tentato omicidio di Chiara. Inoltre, Ilaria verrà ricoverata in ospedale, mentre Caterina informerà la madre di voler lasciare il paese insieme a Leonardo.

Ilaria viene ricoverata

Le anticipazioni della quarta puntata ci segnalano che Lara verrà ritrovata agonizzante ed in fin di vita all'interno di un resort in disuso, dopo essere stata aggredita da qualcuno che aveva intenzione di ucciderla. Il ritrovamento della giovane farà ricadere i sospetti su Franco Portorico, il presunto padre di Lara, che verrà accusato anche di aver assassinato la povera Chiara.

I sospetti sull'uomo però, non faranno desistere Elena e Valerio Ruggieri dal continuare ad indagare sugli amici di Chiara, per scoprire quali sono i loro scheletri nell'armadio e quali segreti insistono a non voler rivelare alle forze dell'ordine. Nel frattempo, Ilaria sarà ricoverata in ospedale, dove inizierà il suo primo ciclo di chemioterapia che la debiliterà parecchio. A quel punto, Pietro Sereni cercherà di infondere alla giovane la forza necessaria per combattere al meglio la sua malattia e non lasciarsi abbattere dalle sofferenze patite nel corso delle cure.

Dopo aver riacquistato la vista perduta nel corso di un incidente, Caterina deciderà di riflettere sulla sua vita, facendo nuovi progetti per il futuro. La Rovandi, infatti, deciderà di lasciare Carlofonte insieme a Leonardo e vorrà comunicarlo alla madre. Quest'ultima, però, non sarà molto felice di sapere che la figlia ha intenzione di partire con un ragazzo di cui lei non sa niente, così deciderà di indagare privatamente su di lui e sulla vita che il maestro di wind surf ha condotto prima di arrivare a Carloforte.

Cast e repliche

La terza stagione della serie vanta all'interno del suo nutrito cast di attori, la presenza di Francesco Arca nel ruolo del vice-questore Valerio Ruggieri, Chiara Baschetti in quello di Elena Sereni, Alma Noce interpreta Caterina Sereni, Erasmo Genzini dà il volto a Diego Marra e Caterina Murino lo dà a Teresa Orrù. Da ricordare che le repliche della terza stagione e delle precedenti due, sono disponibili online sul sito ufficiale Mediaset Play.

La visione delle repliche su tale sito è riservato agli utenti registrati, quindi è consigliabile effettuare la registrazione gratuita alla piattaforma prima di provare a visualizzare qualsiasi video.