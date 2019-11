Mancano circa due mesi al debutto su Canale 5 del nuovo Grande Fratello Vip, perciò sono tantissime le indiscrezioni che trapelano sui personaggi famosi che il prossimo 7 gennaio potrebbero entrare nella Casa più spiata d'Italia. Dagospia, per esempio, sostiene che la chiacchierata Clizia Incorvaia sia una candidata al ruolo di concorrente del reality dopo la querelle nata nei mesi scorsi con l'ex marito Sarcina. Loredana Lecciso, invece, ha confermato alla stampa di considerare l'eventualità di partecipare al format condotto dal suo amico Signorini.

I due nomi nuovi per il Grande Fratello di Signorini

Il giorno di messa in onda della prima puntata del Grande Fratello Vip 4 dovrebbe essere, salvo cambiamenti dell'ultima ore, quello di martedì 7 gennaio 2020. Sebbene manchi ancora un bel po' di tempo al debutto del popolare reality, sono già tante le voci che si rincorrono sui personaggi famosi che potrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Nella giornata di ieri, per esempio, il blog di Roberto D'Agostino ha reso pubblica l'indiscrezione che vorrebbe Clizia Incorvaia vicinissima al cast del format che tra un paio di mesi sarà condotto da Alfonso Signorini. L'influencer dalla scorsa estate è sulla bocca di tutti per la turbolenta fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina: è stato il leader de Le Vibrazioni a raccontare in un'intervista che la moglie lo avrebbe tradito con Riccardo Scarmarcio, testimone delle loro nozze e suo carissimo amico.

La ragazza, che in passato ha partecipato a Pechino Express proprio in coppia col marito, è stata un paio di volte ospite di Live-Non è la D'Urso per rendere pubblica la sua verità. Mentre continua il botta e risposta a distanza tra gli ormai ex coniugi, il giornalista Alberto Dandolo anticipa che Clizia potrebbe riscattarsi partecipando alla quarta edizione Vip del GF.

La Lecciso sul GF: 'Sono tentata'

Un'altra compagna di un famoso cantante italiano potrebbe accettare di entrare a far parte del cast del GF Vip 4: si parla di Loredana Lecciso, chiacchierata fidanzata di Al Bano Carrisi.

Da mesi il nome della pugliese è accostato al reality di Canale 5 e, nelle scorse ore, è stata lei stessa a confermare che qualcosa di vero dietro a queste voci c'è. Interpellata da un settimanale sulla sua possibile partecipazione al format Mediaset ad inizio 2020, la donna ha fatto sapere: "Me lo hanno proposto più di una volta e ho sempre rifiutato. Chissà. Per ora ci rifletto un po', ma mi piacerebbe e sono tentata".

La madre dei due ultimi figli dell'artista di Cellino San Marco, dunque, non esclude affatto che tra un paio di mesi varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà per cominciare un'esperienza nuova in televisione: "Quest'anno mi sto lasciando sfiorare dall'idea perché lo conduce Alfonso Signorini, che ha un animo sensibile e potrebbe tirare fuori il meglio di me".