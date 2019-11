Le trame di Una vita in onda dal 24 al 29 novembre su Canale 5, rivelano che Carmen Sanjurjo verrà minacciata da Javier, nel frattempo giunto ad Acacias 38 con idee bellicose. Samuel Alday, invece, dimostrerà di essere sempre più geloso di Telmo Martinez, tanto da arrivare a malmenarlo.

Una Vita, puntate 24-29 novembre: Javier ricatta Carmen

Sorprendenti colpi di scena accadranno a fine mese ad Acacias 38.

Le anticipazioni di Una Vita in programma da domenica 24 a venerdì 29 novembre dalle ore 14:10 su Canale 5, rivelano che Samuel ringrazierà Jimeno per aver ucciso l'autista Gutierrez dopo aver avuto un altro prestito da lui. Inoltre lo strozzino pretenderà che l'Alday diventi il marito di Lucia per entrare in possesso del suo cospicuo patrimonio e così saldare il contratto che ha con lui. Cesareo, invece, confesserà a Telmo le intenzioni criminali del fratello di Diego, tanto da permettere al parroco di denunciarlo alla polizia.

Trini, intanto, si iscriverà ad un concorso di dolci insieme a Casilda mentre Carmen confesserà al figlio i reali motivi che l'hanno spinta ad allontanarsi da suo padre Javier. A tal proposito, l'Adone giungerà ad Acacias 38 dopo minaccerà la moglie, se non gli trova una somma cospicua di denaro.

Samuel dà un pugno a Telmo

Leonor e Liberto sospetteranno che Susana e Rosina nascondino qualcosa sullo svolgimento delle lezioni di disegno con Venancio.

Cesareo, invece, organizzerà una festa in onore di Augustina in soffitta. A tal proposito, Samuel minaccerà di morte il guardiano dopo aver notato il suo strano comportamento. Martinez, intanto, cercherà di allontanare l'Alvarado da Alicia, in quanto teme per la sua reputazione. Più tardi, Lucia chiederà a Celia di ospitarla in casa sua. Poi farà in modo che la Villanueva inizi a lavorare nell'ufficio del fratello di Diego su alcuni lavori di restauro di opere classiche.

Infine la tensione tra l'Alday e Telmo culminerà con una rissa, dove il primo darà un pugno al sacerdote in segno di sfida. Peccato che quest'ultimo decida di non reagire, destando la preoccupazione di Usula.

L'Alday intima a Martinez di stare lontano da Lucia

Gli spoiler di Una Vita (24-29 novembre), rivelano che Alexis avrà una crisi d'asma durante una posa senza veli, davanti a Susana e Rosina. Le due donne, terrorizzate, fuggiranno a gambe levate invece che allertare i soccorsi.

Per questo motivo, la Seler e la Rubio cominceranno ad evitare don Venancio mentre il fratello di Diego si recherà in canonica dove pretenderà di avere un incontro con il sacerdote. In questo frangente, l'Alday ordinerà a Martinez di non mettere più lo zampino nella sua relazione con Lucia, in quanto ha capito che nutre verso di lei dei sentimenti peccaminosi.

Raul si avvicina a Javier

Intanto la moglie di Liberto vedrà Leonor parlare con Don Venancio, tanto da aver paura che possa raccontarle quanto è accaduto durante una lezione con Alexis.

Raul, invece, si avvicinerà sempre di più a Javier, che nel frattempo continuerà a ricattare la Sanjurjo per avere i soldi richiesti. La serva, disperata, chiederà a Samuel un anticipo sullo stipendio. Peccato che quest'ultimo le dia soltanto 25 pesetas, in quanto in grave crisi economica.