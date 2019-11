Mara Fasone, modella siciliana, è stata una tronista della scorsa edizione del Trono Classico di Uomini e donne. Il suo trono, è durato molto poco perché lei stessa aveva dichiarato di non sentirsi molto adatta per quel ruolo e di non sentirsi a proprio agio in quel contesto, soprattutto a causa dei tantissimi attacchi ricevuti. Per questi motivi la bella ex tronista ha deciso di abbandonare la trasmissione, ma con il senno di poi forse la sua decisione è stata un po' troppo affrettata.

Tornando a pensare alla sua esperienza, sembrerebbe che Mara si sia un po' pentita di aver lasciato il trono, tanto da dichiararsi pronta per tornare. Chissà se Maria De Filippi stia pensando di cogliere la sua richiesta e darle una seconda possibilità.

Mara Fasone vuole tornare a Uomini e Donne

La modella è stata recentemente intervistata sul settimanale "Lei" e ha inevitabilmente parlato della sua esperienza a Uomini e Donne, che l'ha resa un personaggio televisivo conosciuto da molti.

Come lei stessa ha ammesso, ad oggi si sentirebbe pronta per tornare nel programma di Maria De Filippi e portare a termine questo percorso che consente ai tronisti di trovare la loro anima gemella. Mara ha spiegato che tornerebbe volentieri a Uomini e Donne per la grande stima che prova nei confronti di chi lavora dietro le quinte della trasmissione, ma anche per dimostrare a se stessa che è in grado di portare a termine un percorso iniziato e lasciato in sospeso.

Si sente realmente pronta per fare la tronista e le sue parole suonano come una sorta di proposta. Bisogna vedere se Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne sono intenzionati a dare a Mara Fasone una seconda opportunità. In fondo, non sarebbe la prima volta che un tronista torna sulla tanto sognata poltrona rossa.

La consapevolezza di Mara Fasone

Mara, dopo questo tempo lontano dalla televisione, è arrivata ad avere molta più consapevolezza rispetto allo scorso anno.

Pensando alla sua partecipazione a Uomini e Donne si è resa conto in ritardo che quel percorso potrebbe essere adatto a lei e al suo carattere, cambiando completamente opinione rispetto alla sua decisione di abbandonare il trono. Lei stessa, durante questa intervista, ha spiegato di essersi realmente pentita di aver abbandonato il programma, anche se in quel momento sentiva che era la decisione più giusta da prendere.

A quanto pare il suo pentimento risale a qualche settimana dopo l'abbandono, quando si è resa conto che forse quel percorso le avrebbe fatto bene. Ad oggi questo pentimento è pienamente confermato e sarebbe ben felice di tentare nuovamente un percorso da tronista. La Fasone ha spiegato che probabilmente avrebbe dovuto dare meno peso ai commenti degli opinionisti, concentrandosi di più su quello che è lo scopo del dating show.

Il suo abbandono è dovuto al fatto che non riusciva più a sopportare i continui attacchi e le continue critiche che riceveva durante le puntate, ma si è resa conto di aver gettato al vento una buona occasione.