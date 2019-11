Dopo mesi di assenza, il 6 novembre su Canale 5 è tornato Adrian, lo show ideato da Adriano Celentano. Il Molleggiato, tra le altre cose, ha commentato a modo suo quanto accaduto nella passata stagione televisiva dove lo show venne caratterizzato da un inatteso quanto clamoroso flop in termini di share. Come noto, il prodotto televisivo venne interrotto dopo quattro puntate e per alcuni si trattò di una decisione gestionale per via dei scarsi ascolti. L’autore del programma, invece, ha sottolineato che la pausa è stata causata da problemi di salute, in merito ai quali ha presentato anche un certificato medico.

Archiviate le polemiche con Michelle Hunziker, Celentano per il nuovo esordio ha chiamato al suo fianco cinque volti noti molto amati dal piccolo schermo: Carlo Conti, Massimo Giletti, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti e Gerry Scotti. I cinque conduttori televisivi hanno dato luogo ad una sorta di tavola rotonda con Celentano che è stata molto apprezzata dal pubblico.

Questa volta il noto cantante ed attore, a differenza delle precedenti puntate, è stato molto più presente sul palcoscenico: ha cantato ed ha espresso alcune sue opinioni.

Nonostante il pubblico abbia accolto con entusiasmo il cambio di rotta dell’artista, Adriano Celentano si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa.

La 'predica' al pubblico

Da parte del conduttore è arrivata una vera e proprio strigliata ai telespettatori. Adriano Celentano si è rivolto a tutte quelle persone che la scorsa stagione lo avevano criticato. Il Molleggiato ha spiegato che ‘Adrian’ ha un messaggio importante da recapitare alla gente.

"Nelle prime quattro puntate, mi avete condannato perché sono stato poco presente senza minimamente pensare ad Adrian. Pensate che mi comporterò in modo diverso stavolta? Non avete capito niente, allora... Farò come la volta scorsa e vi do un motivo per cambiare canale: me ne vado'. Adriano Celentano ha lasciato lo studio. Un momento dopo però è tornato ed ha iniziato a cantare. La vena polemica da parte del cantante ha diviso il web che ancora una volta è stato molto critico. All’indirizzo del Molleggiato sui social alcuni utenti hanno espresso commenti negativi.

'Un Passo dal Cielo' stravince il confronto con 'Adrian'

Il ritorno di Adrian è stato comunque messo a dura prova in termini di ascolti tv. Il programma trasmesso su Canale 5, infatti, nella prima serata di giovedì 6 novembre si è scontrato con Un Passo dal Cielo. La fiction Rai ha letteralmente asfaltato la concorrenza, incollando al piccolo schermo un totale di 4.407.000 italiani sfiorando quasi il 20%.

Adriano Celentano invece, durante la prima parte si è dovuto accontentare solamente del 15,41% di share, mentre la seconda parte ha siglato il 10,44% di ascolti.