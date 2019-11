L’anno che si sta per concludere è stato per il duca e la duchessa del Sussex un anno particolarmente difficile ed impegnativo. Da una parte le lotte con i paparazzi e i giornalisti nel tentativo di difendere la loro privacy, e dall’altra i dissensi con gli stessi membri della Royal Family. Dure battaglie per la giovane coppia che tenta di difendere la sua unione e provare a vivere come una famiglia “normale”.

A Los Angeles per il Ringraziamento

Non c’è dunque da sorprendersi se Harry, 35 anni, e Meghan, 38 anni, abbiano deciso di prendersi una pausa dall’Inghilterra e dalla famiglia reale. I due consorti voleranno nei prossimi giorni a Los Angeles con il piccolo Archie, nato lo scorso 6 maggio, per far visita alla madre di Meghan, Doria Ragland. L’occasione è la tradizionale ricorrenza del Thanksgiving Day – Giorno del Ringraziamento - che sarà festeggiato giovedì prossimo 28 novembre.

La ricorrenza cristiana celebra la gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l'anno trascorso. Si tratta di una festività fortemente sentita negli Stati Uniti poiché rappresenta un momento di riposo e di gioia da trascorrere con la propria famiglia.

Natale in intimità per Harry e Meghan

Ma non solo Thanksgiving Day. A quanto risulta da fonti ufficiali i duchi potrebbero restare negli Stati Uniti sino a Natale, disertando così il tradizionale Natale della Royal Family nella tenuta di Sandringham della Regina Elisabetta II, corredato dalla consueta passeggiata pubblica per recarsi in chiesa la mattina del 25 dicembre.

Per la coppia il Natale 2019 sarà il primo lontano dall'Inghilterra e dalla famiglia reale. Infatti Harry e Meghan avevano trascorso ogni Natale con la Regina sin dal 2016, anno in cui il loro fidanzamento era stato reso ufficiale.

La coppia vivrà quindi un Natale intimo con il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, sperimentandosi come famiglia e come neo genitori lontano dai riflettori e dall’etichetta di corte.

Secondo quanto dichiarato da fonti ufficiali di Buckingham Palace “Il duca e la duchessa del Sussex non vedono l’ora di passare del tempo da soli come una famiglia. Le loro altezze reali trascorreranno le vacanze di quest’anno come una nuova famiglia con la madre della duchessa, Doria Ragland. Questa decisione ha il sostegno di Sua Maestà la Regina”.

La certezza dunque è che i duchi non trascorreranno il Natale con la famiglia reale.

Per quanto riguarda il luogo, è molto probabile che si tratti proprio di Los Angeles, dove si recheranno la prossima settimana. Un vero e proprio ritorno alle origini per la giovane americana Meghan ed una pausa del tutto meritata per il giovane duca del Sussex Principe Harry.