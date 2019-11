Gli spoiler della terza puntata di Oltre la soglia, con protagonista Gabriella Pession, riservano interessanti curiosità per i fan della nuova serie televisiva. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 20 novembre, la dottoressa Tosca Navarro avrà a che fare con due nuovi e particolari pazienti, Anna e Tommaso, due casi entrambi insoliti per la psichiatra. Anna, in particolare, si diagnosticherà da sola la patologia di cui secondo lei sarebbe affetta e di conseguenza stabilirà anche la cura che ritiene utile alla sua presunta malattia.

Inoltre, Tosca dovrà anche fare i conti con la forte ossessione che il magistrato Piergiorgio Di Muro proverà nei suoi confronti: l'uomo sarà sempre più attratto dalla dottoressa e diventerà molto pesante. Inoltre ci sarà un altro uomo che inizierà ad indagare sul passato della Navarro.

Il caso di Anna

Nella puntata di Oltre la soglia che verrà trasmessa il 20 novembre su Canale 5, la dottoressa Tosca Navarro conoscerà una paziente decisamente originale, la quale si diagnostica in maniera autonoma il male di cui pensa di soffrire.

La stessa deciderà di sua sponte una terapia, si recherà presso la clinica psichiatrica della Navarro e pretenderà di avere immediatamente la cura da lei scelta. Successivamente Anna racconterà a Tosca di essere in cura presso un'altra struttura psichiatrica, ma questa versione sembra poco convincente perché non risulta nessuna denuncia per la sua scomparsa. Possibile dunque che la giovane stia mentendo e che nasconda qualcosa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Tommaso cerca di morire smettendo di mangiare

Nella clinica psichiatrica della dottoressa Tosca arriverà anche Tommaso, un ragazzo piuttosto inconsueto che minaccerà più volte il suicidio e cercherà di metterlo in atto smettendo definitivamente di mangiare. Inizialmente il caso sembrerà parecchio complicato, ma la Navarro riuscirà subito a capire le peculiarità del male che affligge il povero Tommaso.

In seguito per la dottoressa sarà indispensabile l'aiuto del dottor Piergiorgio Di Muro per poter accedere alla cura utile per la riuscita della terapia in questione. Ma il magistrato sarà sempre più attratto da Tosca e con il suo atteggiamento decisamente pressante non riuscirà affatto a nasconderlo, creando situazioni di palese imbarazzo. Come se non bastasse ci sarà un altro uomo, al momento sconosciuto, che si metterà sulle tracce della dottoresa Navarro.