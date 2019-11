Jennifer Lopez è attualmente al Cinema con un nuovo film tutto al femminile intitolato 'Le ragazze di Wall Street". Il tabloid Hollywood Reporter ha intervistato la cantante e attrice che si è anche guadagnata la copertina al fianco di altre favolose colleghe. Laura Dern, Scarlett Johansson, Renee Zellweger, Awkwafina e Lupita Nyong'o sono tutte sostenitrici attive del "Me Too movement", ed è per questo che nella sua intervista JLo ha deciso di confidare un esperienza spiacevole di cui non aveva mai parlato prima.

'Ho scatenato il mio istinto di ragazza del Bronx'

Jennifer, che può vantare di aver interpretato più di 30 personaggi nella sua cinematografia, ha raccontato al tabloid di un'esperienza vissuta agli inizi della sua carriera. Era solo una ragazza, infatti, quando sul set di un film nella sala montaggio il regista le ha chiesto di togliersi il top davanti a lui. La Lopez doveva interpretare una scena di semi-nudo ed è proprio con questa scusa che il regista ha cercato di vederla 'in anteprima'.

La cantante e attrice portoricana ha raccontato di aver sempre avuto una forte personalità grazie alle sue origini del Bronx, un quartiere difficile che l'ha preparata ad ogni situazione. Si è rifiutata di spogliarsi e ha detto al regista 'non devo mostrarti proprio niente, non siamo sul set'. Nella stanza c'era anche la costumista testimone della situazione che ha supportato la giovane attrice. "Ho scatenato il mio istinto di ragazza del Bronx - ha dichiarato - e gli ho fatto paura. Ho protetto me stessa e ho detto di no. Il fatto è che ero veramente in panico in quel momento ed è per questo che il ricordo è così vivido".

JLo è la protagonista di 'Le ragazze di Wall Street'

'Le ragazze di Wall Street', in inglese 'Hustlers', è un film tutto al femminile diretto da Lorene Scafaria. Tratto da una storia vera che si è guadagnata la copertina del New York Times nel 2015 parla di quattro spogliarelliste che si esibiscono in un club di New York. Il locale è frequentato da uomini d'affari di Wall Street che cercano svago e distrazione dopo il lavoro.

Le quattro ragazze decidono di truffare i loro clienti rubando dalle loro carte di credito migliaia di dollari. Nel cast ci sono, oltre a Jennifer Lopez che interpreta Ramona, attrici del calibro di Lili Reinhart (Annabelle), Costance Wu (Destiny) e Keke Palmer (Mercedes). Attesissime sul grande schermo anche la rapper, campionessa di incassi, Cardi B che intrepteta Diamond e Lizzo, cantautrice che al momento ha svariati singoli sulla Billboard Hot 100 presente nel cast del ruolo di Liz.

Jennifer, durante le riprese, ha più volte postato su sul account Instagram seguito da più di 100 milioni di followers alcuni video in cui mostrava i suoi incredibili progressi con la pole dance che ha imparato appositamente per la parte. Il film è nelle sale italiane dallo scorso 7 novembre.