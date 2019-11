Le anticipazioni di 'Una vita', la nota soap spagnola trasmessa su Canale 5, relative agli episodi che andranno in onda da domenica 17 a venerdì 22 novembre, sono ricche di colpi di scena. Fra questi, l'omicidio di Gutierrez, la scomparsa di Raul dal villaggio, lo spietato corteggiamento di Venancio a Susana e la partenza di Pena da Acacias per la sua missione in Africa.

L'appuntamento con la soap è ogni pomeriggio a partire dalle ore 14:10 su Canale 5.

L'alleanza fra il priore Espineira e Samuel

Durante le puntate di 'Una Vita' dal 17 al 22 novembre, padre Telmo, al fine di impossessarsi del denaro che Lucia ha ereditato dai Marchesi di Valmez, stringe un patto con Samuel.

Il priore Espineira si rivolge a Ursula chiedendole di convocare Alicia in parrocchia a causa delle ripetute bugie di quest'ultima. Alicia si difende confessando di essere stata pagata dall'Alday.

Frattanto, Gutierrez dà un appuntamento a Talmo, in quanto ha intenzione di raccontargli ciò che è realmente successo il giorno in cui Samuel lo ha accusato di violenza nei confronti della giovane Alvarado. L'uomo, però, non raggiunge il priore e solo poco dopo quest'ultimo scopre che l'autista è stato ucciso. La morte di Gutierrez sconvolge particolarmente Cesareo e ciò fa credere a Espineira che l'uomo sia a conoscenza di qualche particolare importante. Intanto, la Alvarado è sempre più attratta da Samuel. Alicia, invece, trova ospitalità in casa di Felipe e Celia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La scomparsa di Raul dal villaggio

Raul sottrae una statuetta di valore a Samuel allo scopo di rivenderla, ma, dopo essere stato dissuaso da Carmen, cambia idea. Successivamente, la domestica chiede a Servante di aiutare il figlio assumendolo come aiuto portinaio, ma il ragazzo rifiuta questo lavoro e, addirittura, scompare improvvisamente da Acacias senza dare traccia di sé.

Trini, invece, temendo di partorire un bambino con i capelli rossi, esorta padre Espineira a celebrare un Messa, affinché ciò non succeda.

Nel frattempo, Susana viene corteggiata da Venancio, il quale invita la donna e Rosina a seguire delle lezioni di disegno particolari. Le due amiche, però, declinano l'invito.

Pena abbandona il villaggio di Acacias per la sua missione

Flora intanto non riesce ad accettare la partenza dell'amica Pena per la sua missione in Africa organizzata da padre don Cesar Cervera. Il cameriere non riesce a capire perché Flora non accetti la partenza della ragazza, la quale, per evitare di turbarla, decide di lasciare Acacias senza salutare l'amica.

Prima di partire, però, la giovane, lascia ad Antonito una lettera chiedendogli di consegnarla a Flora subito dopo la sua partenza.