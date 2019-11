Sonia Pattarino è tornata prepotentemente al centro del Gossip. Dopo l'addio a Ivan Gonzalez, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne è stata pizzicata in compagnia di un noto attore classe 1988. Onde evitare qualsiasi pettegolezzo sul suo conto, la giovane ha subito fatto chiarezza sul rapporto che la lega a Simone Riccioni. Da poche settimane l'ex protagonista del dating-show condotto da Maria De Filippi è tornata single.

La Pattarino dopo essere uscita da Uomini e Donne con Ivan Gonzalez, ha deciso di interrompere la relazione.

Poche ore fa sia Sonia Pattarino che Simone Riccioni hanno condiviso con i loro fan uno scatto che li ritrae insieme. Entrambi mostrano delle facce sorridenti e spensierate. A scanso di equivoci, Sonia sotto lo scatto ha scritto: "Una bella amicizia, cosa avete capito". Dunque, senza troppi giri di parole la giovane ha subito negato di essere vicina sentimentalmente all'attore e regista.

Nonostante la giovane abbia smentito il pettegolezzo sul suo conto, i fan hanno espresso qualche perplessità. Il tutto sarebbe accaduto per una frase 'per ora', che avrebbe lasciato intendere un'amicizia solo al momento.

Sebbene la Pattarino involontariamente abbia lasciato uno spiraglio aperto, Simone Riccioni è stato più chiaro. Alle insinuazioni ed ai commenti dei fan curiosi, il diretto interessato ha precisato che tra i due c'è solo un rapporto di lavoro.

In effetti lo scatto non evidenzia nulla di compromettente. I due giovani si sono solo dedicati ad un'intera giornata di shopping per le vie del centro di Milano.

Sonia e Ivan: botta e risposta

Sonia Pattarino in una recente intervista per il magazine di Uomini e Donne ha svelato i motivi che l'hanno portata a chiudere la storia con Ivan Gonzalez. Secondo l'ex corteggiatrice del dating-show, il giovane avrebbe avuto delle mancanze all'interno del rapporto.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, sarebbe stata l'assenza durante il giorno del compleanno di Sonia. La Pattarino si è detta convinta che Ivan, abbia fatto di tutto per non stare con lei in un giorno così speciale. Inoltre, per farsi perdonare non le avrebbe fatto neanche un regalo o una dedica social.

In seguito alle affermazioni di Sonia, il botta e risposta tra i due era inevitabile.

Ivan Gonzalez si è detto deluso per le dichiarazioni dell'ex corteggiatrice. Al contrario di quanto detto dalla Pattarino, l'ex tronista ha negato di essere interessato solo alla carriera professionale. Infine, il giovane ha ammesso che per capire cosa sia accaduto realmente all'interno della coppia, bisogna sempre ascoltare le versioni di entrambi altrimenti il 'lupo sarà sempre cattivo'.