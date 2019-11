Al via domenica 17 novembre una nuovissima fiction di Rai 1 dal titolo 'Pezzi unici' con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello tra i protagonisti. La serie diretta da Cinzia Th Torrini è composta da sei puntate, sarà un mix tra il dramma e il giallo e si preannuncia già uno dei prodotti di punta della Rai di questo autunno.

La storia

Vanni (Sergio Castellitto) è un falegname con una storia tragica alle spalle.

Suo figlio Lorenzo è morto giovanissimo, apparentemente suicida, dopo anni e anni di tossicodipendenza. Dopo la morte del ragazzo, la moglie di Vanni decide di lasciarlo accusandolo di non essere mai stato presente nella vita del figlio. In realtà le cose non sono andate proprio così. Lorenzo prima di morire, era riuscito a uscire dal tunnel della droga tanto da insegnare in una casa famiglia il mestiere del padre ai ragazzi.

La falegnameria aveva salvato Lorenzo e adesso, dopo la sua morte, cercherà di salvare anche il padre Vanni.

Accanto al falegname scorbutico e burbero troviamo l'amico di sempre, Marcello (Giorgio Panariello), un fabbro un po' bonario che aiuta l'amico nelle difficoltà. E' vedovo da molto tempo e ha cresciuto da solo l'unica figlia che però adesso è adolescente e gli renderà la vita complicata innamorandosi dell'uomo sbagliato.

Sia Vanni che Marcello sono "pezzi unici" perché con il loro lavoro riescono a realizzare opere uniche di altissima qualità.

Il cast

Insieme a Sergio Castellitto e Giorgio Panariello, troviamo Loretta Goggi che interpreta Viviana, una signora bergamasca cliente di Vanni. Poi c'è Irene Ferri che è la direttrice della casa famiglia dove lavorava Lorenzo e che si era molto battuta per far partire il coso di falegnameria tenuto dal ragazzo, mentre Margherita Tiesi interpreta Beatrice Corsi, la figlia di Marcello. Tra gli altri interpreti troviamo Moisé Curia, che interpreta Elia (il giovane che fa perdere la testa a Beatrice) il quale dopo un passato di successo in ambito musicale ha avuto una brutta crisi che l'ha fatto cadere nella tossicodipendenza, infine troviamo Leonardo Pazzagli che interpreta Lapo, un ragazzo difficile e violento con una pena da scontare.

Altri progetti

Dopo la fine delle fiction su Rocco Schiavone e su Imma Tataranni, la Rai continua ad inanellare successi. Da poco è iniziata una nuova serie con Valentina Bellè, Emanuele Grimanda e Giuseppe Battiston dal titolo "Volevo fare la rockstar", che è stata piuttosto apprezzata dal pubblico di Rai 2.

Tra la fine del 2019 e l'inzio del 2020 vedremo i nuovi episodi de Il commissario Montalbano, la seconda stagione de L'Amica geniale (tratta dai romanzi di Elena Ferrante) e la terza stagione de L'Allieva (tratta dai romanzi di Alessia Gazzola).