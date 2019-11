Si era fatta conoscere al pubblico di Canale 5 soprattutto per la sua breve ma intensa esperienza a Uomini e donne: Sara Tozzi era stata nominata tronista lo scorso settembre ma la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi era durata poco più di un mese. Lei stessa aveva spiegato di non essere riuscita ad aprire il suo cuore ai corteggiatori che aveva conosciuto in trasmissione. Il motivo?

I sentimenti ancora vivi per il suo ex fidanzato Francesco Riccò, nonostante la loro relazione fosse giunta al termine diversi mesi prima. A distanza di qualche settimana da tale decisione, la Tozzi è tornata a far parlare di sé con la notizia che i suoi fan attendevano con ansia: lei e il suo ex fidanzato hanno deciso di concedersi una seconda possibilità, tornando ad essere una coppia. L'annuncio è stato dato dallo stesso Francesco, oltre che da Sara in una breve intervista al portale News di Uomini e donne.

Dopo l'abbandono, Sara ritrova Francesco

La sua decisione di abbandonare il trono di Uomini e donne aveva sorpreso i telespettatori lo scorso ottobre. Nonostante la conoscenza di alcuni corteggiatori, infatti, Sara Tozzi non si era sentita pronta a frequentare altre persone, a causa dell'amore che provava ancora per Francesco. In tale circostanza, la tronista aveva sottolineato di non essere ancora tornata insieme a lui, a causa delle differenze del loro carattere.

Ma ora qualcosa deve essere cambiato. Sono passate un paio di settimane dall'addio al trono e i due ex fidanzati sono tornati ad essere una coppia a tutti gli effetti. Il primo a darne l'annuncio è stato proprio Riccò che ha pubblicato su Instagram una foto insieme alla Tozzi, aggiungendo anche un'eloquente didascalia: "Sei dentro di me dal primo giorno e ogni giorno resti l’unica che vorrei ci rimanesse per sempre. Ti amo".

La conferma di Sara: 'L'amore è forte'

Intervistata dal portale News di Uomini e donne, anche Sara Tozzi ha confermato di avere ritrovato l'amore al fianco di Francesco Riccò, il ragazzo per il quale aveva deciso di abbandonare prematuramente il trono. A tal proposito, la giovane ha chiarito: "Se nonostante tutto lui è così vivo in me, vuol dire che l’amore è forte". Le sue parole confermano dunque che la scelta di non proseguire l'avventura televisiva è stata giusta.

La giovane, infatti, aveva annunciato fin dall'inizio di non voler prendere in giro né il pubblico né i suoi corteggiatori, soprattutto dopo essersi resa conto di non riuscire ad accettare il contatto fisico con nessuno dei ragazzi da lei conosciuti nel dating show. Dopo il suo addio, il Trono Classico si è reso protagonista di un vero terremoto con l'uscita anche di Alessandro Zarino e l'arrivo dei nuovi protagonisti Veronica Burchielli e Carlo Pietropoli.