È stata una registrazione a dir poco rocambolesca quella che è stata effettuata ieri 31 ottobre agli studi Elios di Roma in merito al Trono Classico di Uomini e donne. C'era bisogno di un'inversione di rotta nei percorsi dei tronisti che non sempre sono riusciti a conquistare l'interesse del pubblico, come confermato dagli ascolti al di sotto del Trono Over. Ed essa puntualmente è arrivata, con una serie di novità davvero inaspettate.

La prima di esse ha riguardato la presentazione del nuovo tronista, che ha rimpiazzato Sara Tozzi dopo l'abbandono di qualche settimana fa. La seconda è stata ancor più sorprendente e ha coinvolto Alessandro Zarino e la sua corteggiatrice Veronica Burchielli. La scelta inaspettata del tronista napoletano ha portato alla risposta negativa di Veronica che poi ne ha persino preso il suo posto.

Uomini e donne anticipazioni: Alessandro sceglie Veronica

Il Vicolo delle News ha diffuso le anticipazioni relative alla registrazione del Trono Classico di U&D di ieri 31 ottobre.

In essa è stato presentato il nuovo tronista Carlo, un ragazzo di 28 anni proveniente da San Donà di Piave in provincia di Venezia. Nel suo video di presentazione, Carlo ha raccontato di essere un barman e di essere alla ricerca di una ragazza che gli sappia tenere testa. Archiviate le esterne di Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche, si è passati alla bella uscita di Veronica e Alessandro. Lei ha chiamato i nonni e lui ne è rimasto quasi spaventato, notando quanto il suo gesto sia stato importante.

In studio, la coppia ha discusso molto e la corteggiatrice ha espresso la convinzione che Zarino sia interessato solo a restare il più a lungo in televisione, senza nutrire del vero interesse per lei e altre ragazze. Maria De Filippi ha confermato che, in effetti, lui ha chiesto di conoscere anche altre corteggiatrici. Davanti a tale dichiarazione, la Burchielli si è alzata ed è uscita dallo studio. Poco dopo, Alessandro ha annunciato di essere pronto alla scelta, ovviamente a favore di Veronica.

Trono Classico registrazione 31 ottobre: Veronica diventa tronista

Proseguendo con il punto sulla registrazione del Trono Classico di U&D, l'annuncio di Alessandro ha stupito tutte le persone presenti in studio. La sensazione è stata quella che lui volesse solo ripulire la sua immagine, soprattutto dopo che sono state mostrate anche le esterne con le altre corteggiatrice. E tale impressione è arrivata anche a Veronica che, al momento della dichiarazione, si è detta certa che Zarino non fosse affatto sincero con lei.

Quindi gli ha risposto 'no'! Maria De Filippi, anche lei titubante davanti alla mossa del tronista napoletano, gli ha quindi chiesto di lasciare lo studio. Veronica vi è rimasta e la conduttrice le ha proposto di sedere sull'ambita poltrona rossa. A suo dire, infatti, lei è stata onesta e sincera fin dall'inizio del suo percorso. La Burchielli ha accettato, prendendo ufficialmente il posto di Alessandro.