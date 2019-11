Il prossimo mercoledì 20 novembre andrà in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata della serie televisiva 'Oltre la soglia'. In questo terzo appuntamento verranno trasmessi il quinto e il sesto episodio delle vicende che hanno come protagonista la psichiatra Tosca Navarro che è interpretata dall'attrice italiana con cittadinanza statunitense Gabriella Pession. Secondo le ultime anticipazioni, puntata dopo puntata, i casi della Navarro diventeranno sempre più complicati, ma lei cercherà sempre di risolverli grazie ai suoi metodi infallibili.

Per chi non lo sapesse, la psichiatra per ogni puntata dovrà affrontare sempre due casi e anche questi della terza puntata si riveleranno più ostici del previsto. Inoltre, Tosca oltre ai problemi lavorativi dovrà avere a che fare anche con altri intrecci nella sua vita. In particolare, il magistrato Piergiorgio Di Muro diventerà sempre più ossessivo nei suoi confronti, in virtù della forte attrazione che prova per la donna. Ma non è tutto perché secondo le ultime anticipazioni ci sarà un altro uomo che proverà ad indagare sul passato della Navarro.

La psichiatra salverà la vita ad Anna e Tommaso

Nel quinto episodio che andrà in onda mercoledì 20 novembre, Tosca dovrà aiutare Anna. Quest'ultima si presenterà alla clinica e dirà ai medici di sapere già qual è la sua malattia e pretenderà da questi una cura di cui lei è già a conoscenza. I problemi inizieranno a sorgere nel momento in cui la ragazza rivelerà alla psichiatra di essere già in cura presso un'altra clinica.

Però si verrà a sapere che nessuno ha denunciato la scomparsa di Anna e soprattutto nessuno sa da dove venga questa ragazza misteriosa.

Invece, nel sesto episodio della fiction, un ragazzo di nome Tommaso si presenterà in clinica e minaccerà più volte il suicidio e proverà a mettere fine alla sua vita non mangiando più. La Navarro riconoscerà subito i sintomi di cui soffre il ragazzo e capirà quale sia la sua malattia psichiatrica. Però, per la cura di questo paziente si rivelerà di fondamentale importanza l'aiuto del magistrato Piergiorgio Di Muro.

Il magistrato ossessionato dalla psichiatra che verrà seguita anche da un altro uomo

Di Muro si mostrerà sempre disponibile e d'aiuto quando verrà chiamato da Tosca. Però dietro la disponibilità del magistrato c'è anche un forte desiderio della donna che al contrario si mostrerà sempre sfuggente nei confronti dell'uomo.

Infatti, la psichiatra per tutta la vita non è mai riuscita ad avere una relazione, in virtù della malattia della quale soffre da ragazza.

Ma i problemi per la Navarro non finiranno qui, in quanto ci sarà un altro uomo sulle sue tracce per un motivo ben preciso. Non ci resta che aspettare il 20 novembre per scoprire come proseguiranno le vicende della psichiatra Tosca.