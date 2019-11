Il cast del Grande Fratello Vip 4 sta prendendo forma. Da qualche settimana si vocifera della presenza di Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina. Nel nuovo numero della rivista Oggi è stato ipotizzato un certo malcontento da parte del leader de Le Vibrazioni.

I riflettori sulla casa più spiata d'Italia si accenderanno il prossimo 7 gennaio 2020. Per la prima volta il programma verrà condotto da Alfonso Signorini.

Ad affiancare il giornalista come opinionisti ci saranno Pupo e Wanda Nara. Mentre su questi nomi c'è l'ufficialità, il cast al momento sembra essere ancora in fase di lavorazione.

Da un paio di settimane sono spuntati vari nomi, tra questi anche quello della web influencer. A quanto pare Clizia Incorvaia potrebbe essere una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma anche su di lei, come sugli altri vip, manca ancora l'ufficialità.

Stando alle indiscrezioni lanciate dalla rivista di cronaca rosa Oggi, Francesco Sarcina sarebbe contrario alla partecipazione della donna al programma di Canale 5. Sulle pagine del settimanale si legge: "Si sussurra che l'ex marito della Incorvaia non abbia preso molto bene questa notizia e che sia assai nervoso". Con molta propabilità la maggiore preoccupazione del cantante de Le Vibrazioni sarebbero nuovi Gossip sul tradimento subito.

La coppia infatti è scoppiata dopo che è stato svelato un presunto tradimento da parte della Incorvaia con Riccardo Scamarcio. Mentre l'attore fino ad oggi non hai mai fornito la sua versione dei fatti, i due ex coniugi hanno iniziato una vera e propria 'guerra'.

Tutti i possibili concorrenti del GF Vip4

Dopo aver saputo della data d'inizio del Grande Fratello Vip 4 e degli opinionisti di quest'edizione, tra i fan del programma c'è grande attesa per il cast.

Al momento tra i possibili concorrenti, oltre a Clizia Incorvaia, potrebbero esserci: Zoe Cristofoli, Ginevra Lambruschi e Paola Di Benedetto.

Stando alle ultime voci trapelate nella casa più spiata d'Italia potrebbe esserci spazio anche per due ex di Uomini e Donne: Mariano Catanzaro e Lorenzo Riccardi. Altri nomi di vip che circolano in queste ore sono quelli di Adriana Volpe, Antonella Elia, Natalia Bush, Michele Cocuzza, Arianna David e Loredana Lecciso.

Potrebbero far parte del cast anche l'attrice Megan Montaner e Giucas Casella.

Infine, ad animare questa quarta edizione del Grande Fratello VIP, potrebbero esserci anche Cicciolina e Sara Tommasi. Ricordiamo che al momento non c'è nessuna conferma ufficiale. Per avere la certezza del cast bisognerà attenderà ancora qualche giorno, se non addirittura qualche settimana.