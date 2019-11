Domenica 17 novembre andrà in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della fiction Mediaset 'La caccia-Monteperdido'. Il secondo episodio della serie televisiva spagnola si intitolerà 'La tempesta'. Secondo le ultime anticipazioni scopriremo i primi sospettati della scomparsa della giovane Lucia Castan. Ma nonostante ciò, gli abitanti del paesino si sentiranno a disagio per le indagini in corso.

Intanto, il principale sospettato sarà Alvaro Montrell, padre di Ana Montrell. Quest'ultima ritornerà a casa e inizierà a ritrovare il suo equilibro, ma i coniugi Castan la useranno. In particolare, Joaquin strumentalizzerà la ragazzina per velocizzare le indagini e ritrovare sua figlia.

Elisa non confermerà l'alibi di Montrell

Nella prima puntata andata in onda ieri sera su Canale 5 è stata ritrovata Ana Montrell, una delle due ragazzine scomparse 5 anni fa.

Ora la Guardia civil concentrerà le sue ricerche sul ritrovamento dell'altra figlia dei coniugi Castan. Come vi abbiamo già anticipato, i sospetti ricadranno su Alvaro che però non verrà arrestato ma gli verrà ordinato di non lasciare il paesino. Proprio per questo motivo, il padre di Ana si recherà dalla sua ex alunna Elisa che dovrà confermare l'alibi dell'uomo. La ragazza non solo non glielo confermerà, ma andrà anche a confidarsi con il sergente che sta seguendo le indagini Sara Campos.

Victor capo della Guardia Civil verrà a conoscenza del malcontento del paese, in quanto si sentiranno tutti come possibili sospettati. Proprio per questo motivo, Gamero affronterà la Campos e tra i due ci sarà uno scontro. Intanto, il ritorno della ragazzina a Monteperdido ha portato a galla nuovi segreti e potrebbe anche mettere a rischio l'equilibrio di alcuni abitanti.

Il padre della Castan farà trasmettere un'intervista di Ana

Poco dopo Alvaro si scaglierà contro Gaizka che avrebbe potuto aiutarlo e invece non ha fatto nulla.

Nel frattempo, Joaquin Castan non sarà affatto contento di come si svolgeranno le indagini per il ritrovamento di sua figlia e quindi inizierà ad agire per conto suo. L'uomo farà trasmettere un'intervista di Ana e la strumentalizzerà per ritrovare sua figlia Lucia.

Intanto, proprio nel momento in cui si penserà di essere arrivati ad una svolta nelle indagini un nuovo colpo di scena metterà di nuovo tutto in discussione.

Non ci resta che aspettare la prossima domenica per scoprire ulteriori novità e colpi di scena su questa nuova serie spagnola in onda su Canale 5. Inoltre, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere la prima puntata in diretta, può rivederla in qualsiasi momento sulla piattaforma di Mediaset play.