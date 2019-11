La fortunata e longeva serie televisiva Il Paradiso delle Signore 4, riguardo gli episodi che verranno trasmessi da lunedì 18 a venerdì 22 novembre, riserverà una molteplice quantità di novità e colpi di scena che sconvolgeranno profondamente le vite dei personaggi della fiction. In particolar modo, il bel Riccardo affronterà un periodo molto difficile e triste, a causa della partenza dell'amata Nicoletta.

Nel frattempo, al Paradiso arriverà una nuova Venere, la quale sostituirà la Cattaneo. Inoltre, Agnese inizierà a conoscere meglio Armando, mentre la Guarnieri e Vittorio scopriranno che presto avranno un bimbo.

Trame al 22 novembre: Riccardo cade in depressione

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore 4 ci raccontano diverse novità per le puntate in onda fino al ventidue novembre 2019. Infatti, la zia Adelaide inizierà a preoccuparsi per Riccardo, il quale si mostrerà sempre più triste e addolorato a causa della partenza di Nicoletta, tanto che non rientrerà in casa.

Il giovane si ubriacherà al Circolo e rivelerà i suoi più oscuri segreti e pensieri ad Angela, in quanto la ragazza si rifiuterà di versargli per l'ennesima volta da bere. Durante quella serata, il papà di Margherita scriverà una lettera in cui manifesterà tutta la propria disperazione, ma la dimenticherà al bar.

Nel corso della settimana, il ragazzo vivrà un momento molto complesso e negativo della sua vita, tanto che lo sconforto prenderà il sopravvento.

Il direttore della boutique milanese e la sorella Marta cercheranno di sostenerlo in ogni modo: anche il suo caro amico Cosimo non lo abbandonerà. Inoltre, Riccardo si scuserà con la Barbieri per il comportamento inappropriato della sera in cui era preda degli alcolici, riconoscendo anche la disponibilità e la premura che la cameriera ha avuto verso di lui.

La Guarnieri presto mamma

Gli Spoiler de "Il Paradiso delle Signore" ci raccontano che Marta scoprirà di essere in dolce attesa.

Lei ed il coniuge Vittorio comunicheranno la bella notizia prima alla zia Adelaide, al banchiere Umberto e successivamente anche al 'Paradiso'. Nel frattempo, al grande negozio lombardo, verrà scelta una nuova commessa, Patrizia, la quale sostituirà provvisoriamente Nicoletta. In seguito, però, l'imprenditore si accorgerà che la donzella nasconde un segreto.

Intanto a casa Cattaneo si inizierà a percepire la mancanza della famiglia Diamante, ma arriverà una lettera che porterà molta gioia, poiché Federico annuncerà il suo ritorno per Natale.

Infine, la signora Agnese Amato verrà invitata a casa di Silvia e proprio lì incontrerà Armando. I due sfrutteranno la serata per conoscersi meglio.