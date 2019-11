Sabato 2 novembre, andrà in onda una nuova puntata di "Tu si que vales", ovvero quella che è stata registrata qualche giorno fa. Le anticipazioni che trapelano dallo studio di Roma, fanno sapere che una delle ospiti della serata sarà Emma Marrone: la cantante presenterà il nuovo disco e interpreterà il singolo "Io sono bella". A stuzzicare la curiosità dei telespettatori, è soprattutto il comportamento che Belen Rodriguez avrà con colei che, solo pochi giorni fa, l'ha imitata durante un incontro con i fan.

Emma riabbraccia Maria e si confronta con Belen su Canale 5

Risale a meno di una settimana fa, la parodia che Emma Marrone ha fatto di Belen Rodriguez nel corso di un incontro con i fan: mentre chiacchierava con i presenti all'evento a Nola, la cantante si è lasciata andare ad una battuta che ha tirato in ballo anche Stefano De Martino.

Il video dell'imitazione che la salentina ha fatto della sua ex "rivale" in amore, è diventato virale e sono stati tantissimi i complimenti che la donna ha ricevuto dagli utenti sopratutto per l'autoironia che ha dimostrato di avere.

In queste ore, i siti di gossip hanno anticipato che la "Brown" e l'argentina stanno per ritrovarsi faccia a faccia sul piccolo schermo: l'artista, infatti, sarà una delle ospiti della puntata di "Tu si que vales" che andrà in onda il 2 novembre.

Maria De Filippi ha chiesto alla 35enne di partecipare al terzo appuntamento con lo show del sabato sera di Canale 5 per promuovere "Fortuna", il suo nuovo disco che è uscito il 25 ottobre e che è stato anticipato dal singolo "Io sono bella" (che la cantautrice intonerà dal vivo davanti a tutti).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Belen Rodriguez

Emma conquista la rete con la parodia di Belen

C'è grande curiosità, dunque, nel vedere come si comporteranno la Marrone e la Rodriguez domani sera, quando si ritroveranno faccia a faccia a "Tu si que vales". Si presume che sarà la showgirl a presentare la cantante (ospite della serata assieme ad Alberto Urso) e ad invitare il pubblico ad acquistare il suo nuovo album.

Gli appassionati di gossip non possono non tenere conto di quello che è successo nei giorni scorsi tra le due: Emma, infatti, ha imitato Belen (e più precisamente la sua voce) nel corso di un evento che c'è stato in un centro commerciale di Nola.

Mentre leggeva l'elenco dei colleghi che compongono la sua personale playlist, la salentina si è imbattuta nel cognome di un artista che ricorda tanto quello del suo ex Stefano: "Di Martino... O De Martino?", ha scherzato la vincitrice di Amici usando la cadenza sudamericana di colei che le ha portato via il fidanzato nel lontano 2012.

"Sei un mito", è il commento che hanno fatto la maggior parte di coloro che hanno visto il video in cui Emma "fa il verso" a Belen, una delle poche assieme al marito a non essersi esposta pubblicamente per fare l'in bocca al lupo alla Marrone quando si è sottoposta ad una delicata operazione alle ovaie a settembre scorso.