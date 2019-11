Sarà una puntata di Uomini e donne scoppiettante quella che i telespettatori potranno seguire oggi 15 novembre su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. Dopo avere assistito alle vicende di Giulio Raselli, ancora al centro di pericolose segnalazioni, l'appuntamento odierno sarà dedicato ad Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche. E le sorprese riguarderanno soprattutto il tronista napoletano che, improvvisamente, si troverà ad affrontare la rabbia della corteggiatrice Veronica Burchielli. Il fatto lo spingerà a prendere una decisione sul suo conto, che apparirà tardiva agli occhi della ragazza.

La scelta, infatti, non gli ridarà credibilità, tanto che alla fine Veronica deciderà di rispondere 'no' al tronista. Sarà questo l'inizio di una nuova opportunità per lei che, poco dopo, siederà sull'ambita poltrona rossa.

Uomini e donne anticipazioni: Veronica furiosa per il comportamento di Alessandro

Il Trono Classico di Uomini e donne tornerà oggi su Canale 5 per l'ultima puntata settimanale dedicata al dating show di Maria De Filippi.

Essa si aprirà con la bella esterna di Alessandro e Veronica, durante la quale la corteggiatrice farà una videochiamata ai nonni. Il gesto sarà molto importante per lei ma il tronista le rivelerà di essersi spaventato per il passo da lei compiuto. Sarà questo il punto di partenza di una dura discussione in studio: lei si chiederà per quale motivo Alessandro non sia pronto a dichiararle i propri sentimenti e aggiungerà di avere il presentimento che voglia solo allungare il trono il più possibile.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La sua ipotesi verrà confermata quando scoprirà che Zarino ha chiesto di conoscere altre corteggiatrici. A quel punto, Veronica lascerà lo studio e la parola passerà al trono di Giulia Quattrociocche. Si vedrà l'incontro con Daniele avvenuto al termine della precedente registrazione, quando lui l'aveva raggiunta in camerino per un chiarimento ed era scattato il bacio. Il corteggiatore, però, in studio racconterà di non riuscire a vedere Giulia tanto vicina ad Alessandro. La parola tornerà a Zarino che annuncerà il proprio timore di perdere Veronica.

Oggi nel Trono Classico: Veronica diventa tronista

Proseguendo con gli spoiler di Uomini e donne di oggi 15 novembre, Alessandro spiegherà di essere pronto a fare la sua scelta, ma le sue parole non convinceranno né pubblico né opinionisti secondo i quali il tronista vorrà solo ripulire la sua immagine. Dello stesso avviso sarà la stessa Veronica Burchielli: Alessandro le dirà di volerla conoscere meglio lontano dalle telecamere ma lei, soprattutto dopo avere visto le nuove esterne con le altre corteggiatrici, non crederà alla sua sincerità e gli risponderà di 'no'.

Maria De Filippi chiederà quindi ad Alessandro di uscire e proporrà a Veronica di diventare la nuova tronista. Poco dopo, sarà la ragazza a sedere sull'ambita poltrona rossa.