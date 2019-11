Un volto conosciuto al pubblico di Uomini e donne e Tempation Island Vip 2 è comparso nella registrazione del Trono Classico di ieri 14 novembre. Lei è Cecilia Zagarrigo, che solo un mese fa era apparsa agli studi Elios di Roma per un confronto con Stefano Macchi e Anna Pettinelli. Si tratta, infatti, della tentatrice che si era avvicinata molto al fidanzato della speaker radiofonica. Ma i trascorsi della Zagarrigo non si limitano alla recente partecipazione a Temptation Island Vip: in passato, infatti, aveva già partecipato al docu-reality di Maria De Filippi, nella speranza di conquistare Oscar Branzani e Luca Onestini.

Uomini e donne anticipazioni: Cecilia scende per Carlo Pietropoli

La registrazione di Uomini e donne di ieri 14 novembre è stata a dir poco scoppiettante, grazie alla scelta di Giulia Quattrociocche e alla decisione di Giulio Raselli di andare a rincorrere Giovanna che, come le sue altre corteggiatrici, non si era presentata in studio. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, anche la parte riservata a Carlo Pietropoli ha riservato più di qualche sorpresa, grazie alle prime esterne del neo-tronista e all'arrivo di una nuova corteggiatrice ben nota al pubblico di Canale 5.

È stata Cecilia Zagarrigo, infatti, a scendere le scale e a presentarsi con una battuta che ha ricordato l'esordio di Giulia De Lellis. Sarà la volta buona per l'ex tentatrice di Temptation Island Vip 2? Le sue precedenti esperienze a Uomini e donne, infatti, non le avevano portato a risultati degni di nota: Oscar Branzani, infatti, le aveva preferito Eleonora Rocchini mentre Luca Onestini aveva poi scelto Soleil Sorgè. E non erano andate meglio le cose in Sardegna, dato che Stefano Macchi era poi uscito dal programma con la sua fidanzata Anna Pettinelli.

Trono Classico di Uomini e donne: Carlo in esterna con tre ragazze

La presentazione di Cecilia Zagarrigo non ha completamente convinto il pubblico di Uomini e donne, desideroso di conoscere volti nuovi che siano davvero alla ricerca dell'anima gemella. Comunque sia, Carlo ha solo avuto modo di presentarsi alla sua neo-corteggiatrice mentre le esterne sono state registrate con altre tre ragazze. Con Jessica, c'è stata qualche chiacchiera iniziale e poi lui l'ha lasciata sola per qualche minuto per rispondere ad una chiamata relativa alla partita di calcetto.

Lei non ha avuto nulla da ridire e lui ne è rimasto impressionato in positivo. Anche Alice è stata messa alla prova: lui ha parlato per tutto il tempo di Jessica, chiamandola anche al telefono, ma l'altra corteggiatrice non si è arrabbiata. È stata positiva anche l'esterna con Bruna, che ha subito dimostrato di avere un carattere forte, sapendo tenere testa al meglio alle provocazioni del tronista.