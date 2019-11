Nuovo spazio dedicato alle novità su Il Paradiso delle Signore, la soap opera che sta avendo uno straordinario successo. Le anticipazioni della puntata del 2 dicembre su Rai 1, rivelano che la serenità appena ritrovata tra Luciano e Silvia Cattaneo potrebbe essere turbata dal ritorno di Clelia Calligaris a Milano.

Il Paradiso delle Signore, puntata 2 dicembre: torna il sereno tra Luciano e Silvia

Nuovi avvenimenti terranno col fiato sospeso i telespettatori delle vicende ambientata in un magazzino milanese.

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, incentrati sulla puntata di lunedì 2 dicembre 2019 su Rai 1, si soffermano sul ritorno di Clelia. Un arrivo che coinciderà con la rappacificazione tra Luciano e Silvia. I genitori di Nicoletta, infatti, hanno deposto le armi da guerra, tanto da cenare a lume di candela. Ma ecco che l'arrivo della Calligaris rischierà di mettere nuovamente tutto in discussione. A tal proposito, la donna non saprà se rimanere nell'ombra o svelare il suo ritorno all'uomo che ama. Proprio quest'ultimo deciderà di trascorrere una serata al cinema in compagnia della moglie.

Oscar è morto, Clelia contatta Roberta

La trama de Il Paradiso delle Signore in onda il 2 dicembre dalle ore 15:40 su Rai 1, rivelano che Vittorio e Marta, torneranno dal viaggio a Parigi. In questo frangente, i coniugi Conti apprenderanno dai giornali che l'ex capo-commessa è diventata vedova. Infatti, da lì a poco, verranno celebrati i funerali di Oscar Bacchini. Dall'altro canto, Clelia approfitterà della permanenza nel capoluogo lombardo per sistemare alcune questioni riguardanti il patrimonio del defunto marito.

Qui la donna coglierà l'occasione per telefonare a Roberta per un incontro mentre penserà insistentemente al suo futuro. In particolare, la Calligaris potrebbe tornare in pianta stabile a Milano, visto che Oscar è passato a miglior vita, sebbene questo coincida con la presenza di Luciano nella sua vita.

Tensioni tra Marcello e Angela

Silvia darà appuntamento al Cattaneo per recarsi quella sera stessa al cinematografo. La coppia avrà intenzione di assisterà al Carosello delle Veneri. A tal proposito, Vittorio farà in modo che il filmato venga proiettato al cinema nel capoluogo lombardo e dintorni.

Una nuova vita per i Cattaneo dopo aver salutato la figlia Nicoletta, trasferitasi a Bari con suo marito Cesare e figlia. Inoltre tutti gli occhi saranno puntati su Marcello e Angela. In particolare, i fratelli Barbieri avranno notevoli difficoltà economiche per pagare i mesi arretrati dell'affitto della loro abitazione. Tutto questo porterà una frattura tra di loro.