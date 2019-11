Colpo di scena nell'ultima registrazione di Uomini e donne. Le nuove anticipazioni del Trono Over svelano che Riccardo ha chiesto ad Ida di sposarlo. Il Guarnieri ha fatto tutto come da tradizione, con tanto di anello e dichiarazione d'amore. La reazione di Ida però, ha fatto calare il gelo in studio.

Ultime anticipazioni Uomini e Donne: Ida non prova più gli stessi sentimenti per Riccardo

Nessuno si aspettava un gesto simile da parte del Guarnieri, in particolar modo dopo la catastrofica puntata nella quale lui e Ida avevano deciso di chiudere la loro relazione.

Eppure, qualcosa ha fatto scattare in Riccardo la voglia di riprovarci. Stando alle anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle news, possiamo dirvi che il cavaliere, dopo l'ultima puntata del Trono over, si è presentato a casa di Ida con l'intenzione di chiarire. Visibilmente imbarazzata, Maria De Filippi invita la Platano a sedersi al centro dello studio. Affranta, la dama ammette di non provare più gli stessi sentimenti nei confronti di Riccardo. Quello che a breve succederà, sarà a dir poco sorprendente.

Riccardo chiede ad Ida di sposarlo

Continuando con le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Riccardo si è fatto coraggio e ha raggiunto Ida. Preoccupato e deluso dalle parole della ex fidanzata, si è lasciato andare in un pianto liberatorio. Pare che, finalmente, abbia preso una decisione definitiva sul suo futuro. Le parole del Guarnieri stupiranno i presenti in studio, dal momento che racconterà di aver incontrato Ida e di aver avuto con lei anche degli ''avvicinamenti fisici''. Incoraggiato da Maria De Filippi, Riccardo guarderà dritta negli occhi la donna che ama e, dopo averle dato l'anello di fidanzamento, le chiederà di diventare sua moglie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Ebbene sì, Riccardo Guarnieri ha chiesto ad Ida di sposarlo. La reazione della diretta interessata sarà piuttosto ambigua, almeno all'inizio. Visibilmente stupita e forse troppo emozionata, non riuscirà a dire nulla. A stemperare la tensione sarà un ballo.

Una decisione difficile

Come svelano le anticipazioni del trono over, Ida e Riccardo si stringeranno commossi mentre le note di ''E poi ti penti'' del cantante Alberto Urso li culla dolcemente. Terminato il ballo, il cavaliere prenderà la Platano in braccio e, senza dire nulla, la porterà dietro le quinte, dove i due avranno modo di parlare.

A quel punto, Maria De Filippi preferirà staccare il collegamento in modo da lasciarli soli e liberi di confrontarsi. Ida accetterà di sposare Riccardo o sceglierà di tagliare definitivamente con lui? Seguiranno aggiornamenti, visto che la registrazione non è ancora terminata.