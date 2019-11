Oggi, martedì 26 novembre, è andato in onda su Canale 5 quello che sembra essere l'ultimo capitolo di una storia infinita: quella tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. All'inizio della puntata di Uomini e donne che è stata trasmessa questo pomeriggio, i telespettatori hanno assistito all'ennesimo scontro verbale tra i due protagonisti del Trono Over: lei ha accusato il compagno di non provare attrazione fisica nei suoi confronti, lui si è difeso dicendo che prima di lasciarsi andare alla passione c'erano altri problemi da risolvere.

Ida e Riccardo al capolinea: lei mette fine all'infinito tira e molla

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata sabato scorso, l'avevano preannunciato: tra Ida e Riccardo è tutto finito, per l'ennesima volta. Il pubblico di Canale 5 ha assistito proprio in queste ultime ore ad un nuovo acceso battibecco tra i due protagonisti del Trono Over, incentrato principalmente sullo scarso trasporto fisico che lui sembra avere nei confronti della compagna.

Alla Platano che l'ha accusato davanti a tutti di non desiderarla, Guarnieri ha risposto tirando in ballo vecchie ruggini: a quanto pare, la bresciana avrebbe criticato i familiari del fidanzato, e a lui questa cosa proprio non va giù.

"Tu sei sempre arrabbiata con me, soprattutto il lunedì e il martedì, spiega perché", ha tuonato il cavaliere.

La parrucchiera, con la voce rotta dall'emozione, ha ammesso: "Non mi vergogno a dire che vado da uno psicologo, e se ci vado è per colpa tua".

Ida ha lasciato lo studio piangendo, mentre Riccardo è rimasto al centro per replicare agli attacchi che gli hanno fatto prima Valentina Autiero e poi Roberta Di Padua, entrambe intervenute in difesa della "collega".

I dubbi del pubblico sulla rottura

Quando Ida è rientrata in studio, ha ricominciato a litigare con Riccardo: i due si sono accusati reciprocamente di essere la causa principale del lieto fine che non ha avuto la loro storia d'amore.

Ad un certo punto, però, la Platano ha preso la parola ed ha detto una cosa che ha spiazzato tutti: "Basta, stavolta non tornerò più indietro".

Maria De Filippi ha chiesto alla dama cosa intendesse con queste parole, e lei ha risposto che ha deciso nei giorni precedenti di mettere fine a questa relazione perché si è resa conto che non ha un futuro: "Basta, è chiusa".

Guarnieri ha confermato che questa è anche la sua intenzione, così i due hanno lasciato lo studio separatamente, senza precisare se la prossima settimana torneranno a cercare l'anima gemella a Uomini e Donne oppure se con il loro addio, si è conclusa anche l'esperienza in Tv che va avanti da oltre 2 anni.

Gran parte dei telespettatori, però, non crede che tra Ida e Riccardo sia davvero tutto finito: i due hanno abituato la gente da casa a continui tira e molla, perciò nessuno si stupirebbe se tra qualche tempo decidessero di riprovarci per l'ennesima volta.