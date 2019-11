Gli spoiler della nota soap opera Tempesta d'amore riservano interessanti novità. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 17 a sabato 23 novembre Eva sarà ormai decisa a riprendere la sua vita al meglio, così cercherà di affrontare il suo passato. Più tardi la donna incontrerà Christoph, con il quale si creerà una particolare situazione. In seguito Tina consiglierà a Denise di riavvicinarsi a Henry, così i due finalmente si chiariranno.

Nel frattempo Annabelle scoprirà le vere intenzioni di Christoph e rimarrà notevolmente turbata. Poco dopo anche Werner sarà sconvolto dal fatto che il suo nemico abbia deciso di stringere un accordo equo, ma Annabelle cercherà di far cambiare idea a suo padre.

Valentina sorprende Eva e Christoph

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 17 al 23 novembre, Tina e Ragnar andranno incontro ad alcuni problemi, poiché la donna non vorrà lasciare la sua vita a Bichlheim, mentre Ragnar non sarà disposto a trasferirsi.

Nel frattempo Annabelle non riuscirà a convincere Christoph a cambiare decisione riguardo l'accordo con Werner e cercherà di risolvere la questione intervenendo di persona, ma scoprirà improvvisamente di non vedere molto bene da un occhio. Successivamente Valentina sorprenderà sua madre Eva in una situazione imbarazzante insieme a Christoph. In seguito Eva pregherà sua figlia di tacere sulla vicenda, soprattutto con Robert.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Bela organizza una sorpresa

Annabelle avrà alcuni problemi alla vista e si farà visitare, ma la sua diagnosi non sarà molto positiva. Frattanto Bela vorrà organizzare una sorpresa per Romy, ma la donna sarà convinta che il ragazzo sia interessato a Jessica. Più tardi Ragnar e Tina si riavvicineranno, ma l'uomo dovrà partire. Così Tina confesserà a Denise di non essere sicura di volere una storia a distanza.

Successivamente Natascha sarà notevolmente felice e soddisfatta, poiché sarà incaricata di cantare l'inno nazionale presso lo stadio, durante un particolare evento sportivo. Subito dopo la donna andrà incontro ad un nuovo problema. Nel contempo Annabelle sarà parecchio turbata dal responso della visita effettuata e vorrà vendicarsi di Denise, colpevole del suo incidente. Poi la donna abbandonerà improvvisamente l'ospedale.

Robert ed Eva organizzano un viaggio

Valentina sarà assai arrabbiata con sua madre, ma deciderà di mantenere il segreto e di proteggerla. Pertanto Eva prometterà a sua figlia che cercherà di allontanarsi da Christoph. Più tardi Robert ed Eva organizzeranno un viaggio insieme a Valentina. Poi Christoph annuncerà a tutti di voler rimanere al Fürstenhof. Per tale ragione Valentina inizierà a pensare che sua madre le abbia mentito.

Nel frattempo Natascha cercherà di risolvere i suoi problemi alla voce con l'aiuto di alcuni rimedi naturali, poiché vorrà cantare l'inno nazionale. Successivamente Bela proverà ad avvicinarsi a Romy, ma la donna sarà interessata soltanto a Paul. Poi Robert sarà notevolmente sconvolta dalla confessione di Valentina e proporrà a sua moglie Eva di trascorrere una notte con Christoph.