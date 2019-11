Sul settimanale Chi, nella rubrica Pillole di Gossip, si è tornato a parlare di Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, presto la coppia potrebbe diventare tale anche nel mondo lavorativo. Andrea e Giulia, fin da quando hanno ufficializzato la loro relazione, sono inseparabili. La web influencer originaria di Pomezia non ci ha pensato su due volte a lasciare Verona, la città dove si era stabilita per seguire Andrea Damante.

In poco tempo la giovane ha traslocato a Lugano, dove il pilota della MotoGp ha una villa. D'altronde non è la prima volta che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne decide di mollare tutto per seguire il suo compagno. Lo scorso ottobre la giovane ha annullato ogni impegno di lavoro per seguire il motociclista in Oriente.

Andrea e Giulia forse soci in affari

Stando alle ultime indiscrezioni comparse in edicola mercoledì 20 novembre su Chi, la coppia sarebbe pronta a fare un ulteriore passo in avanti.

Sulle pagine della rivista si legge: "Giulia De Lellis vuole cambiare il suo management e aprire una società con il fidanzato Andrea Iannone". Il motivo di questa scelta potrebbe essere legato al fatto di passare più tempo insieme. Questo non significa che la coppia non abbia tempo per sé stessa, ma sarebbe un ulteriore incremento. Inoltre i due potrebbero gestire per conto proprio i loro interessi senza dover rendere conto a nessuno.

Al momento la notizia rimane solo una voce di gossip, poiché da parte dei due diretti interessati non c'è stata conferma. L'unica cosa certa è che la liaison tra Andrea e Giulia prosegue a gonfie vele: non è escluso che presto i due possano anche allargare la famiglia. De Lellis, nonostante la giovane età, non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma. D'altro canto anche Iannone, in occasione del suo trentesimo compleanno, ha espresso sentimenti simili.

Andrea Damante fotografato con Viviana

Dopo un lungo periodo da single, pare che abbia ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale anche Andrea Damante. Il giovane è stato fotografato dai paparazzi del settimanale Chi, in compagnia di una bella ragazza di nome Viviana. In un primo servizio fotografico i due sono apparsi in atteggiamenti complici in un noto ristorante milanese. Inoltre il giorno seguente i due sarebbero andati insieme ad un evento mondano sempre a Milano, in compagnia di Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez.

Al momento se il deejay sia riuscito davvero a voltare pagina non è dato saperlo.