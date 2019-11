Nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta D'amore, arrivata ormai in Italia alla sua 15^ stagione. Le trame in questione fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia dal 24 al 30 novembre, su Rete 4 a partire dalle 19:30. Al centro di tutte le vicende di questa settimana ci saranno la partenza di Eva alla volta dell'Italia, la scelta di Joshua di avvicinarsi nuovamente ad Annabelle per finzione e gli intrighi di Christoph per manipolare i Saalfeld e guadagnare la fiducia di Henry.

Robert tenterà di scusarsi con Eva

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Eva rimarrà molto scossa quando Robert le proporrà di trascorrere una notte con Christoph. Delusa ed amareggiata dall'inaspettata richiesta, la donna si allontanerà momentaneamente da lui per riflettere sulla sua situazione sentimentale. In seguito, dopo essere stata colpita da un nuovo attacco di panico, Eva si rivolgerà alla sua terapeuta che le consiglierà di riflettere attentamente sul suo matrimonio.

Denise ripenserà ad un suo trauma infantile, dopo aver saputo dei problemi di salute di Annabelle. Nel frattempo, Joshua tenterà in tutti i modi di aiutare Denise a superare i suoi problemi, arrivando anche a chiedere aiuto a Paul. Subito dopo però, il giovane Winter inizierà a corteggiare nuovamente Annabelle, facendo preoccupare Denise. Troppo occupati a gestire la loro delicata situazione familiare, Eva, Robert e Valentina non si renderanno conto di essere delle pedine nella mani di Christoph.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Natascha dovrà ingrassare 30 chili per interpretare un ruolo nel musical

Robert scriverà una lettera ad Eva per scusarsi con lei, senza sapere che in realtà la moglie non riceverà mai la missiva a causa dell'intromissione di Christoph. Natascha otterrà un ruolo importante in un musical, a patto però che ingrassi più di 30 kg. Eva deciderà di partire alla volta dell'Italia, dopo essersi convinta che il suo matrimonio è finito, mentre Annabelle si arrabbierà moltissimo quando si renderà conto che Joshua la sta corteggiando per finta.

A quel punto, la giovane elaborerà un piano per vendicarsi del suo ex, senza pensare alle possibili conseguenze delle sue azioni. Dopo aver saputo che i sondaggi per le elezioni danno come sfavorito Henry, Christoph si recherà da lui e gli proporrà un losco accordo per sistemare la situazione. Natascha si impegnerà a seguire una dieta ingrassante, senza ascoltare gli avvertimenti del marito, Michael, mentre Robert e Christoph soffriranno moltissimo per la partenza di Eva.

Andrè ordirà un piano per impedire a Ragnar di convincere Tina a trasferirsi in Islanda, ma le cose finiranno per ritorcersi contro lo chef del Furstenhof.