La puntata di Uomini e donne di oggi 20 novembre 2019 su Canale 5 ha dato spazio al Trono Over. Juan Luis e Gemma protagonisti assoluti, come da diverso tempo a questa parte. Il bel cavaliere brizzolato ha fatto breccia nel cuore della dama torinese, alla costante ricerca dell'amore vero. Non c'è però amore senza spine. L'arrivo di due nuove signore al parterre over ha destabilizzato Gemma che, spaventata dall'idea di perdere Juan Luis, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Uomini e Donne 20/11, Maria De Filippi: 'Tolto il dente, tolto il dolore'

Non c'è pace per Gemma che, anche nella puntata di oggi 20 novembre del Trono Over, ha visto Juan Luis ballare con Tina sulle dolci note di una romantica canzone, sussurrata da lui stesso alla bella opinionista. E la Galgani non ha potuto fare altro che guardare con gli occhi lucidi la scena. Terminato il ballo, Maria De Filippi ha preparato psicologicamente Gemma all'entrata di due nuove dame arrivate per il Ciano: 'Tolto il dente tolto il dolore'.

La dama Paola, dopo aver raccontato la sua vita difficile, ha spiegato a Juan Luis di averlo visto in Tv: ''Hai scaturito in me diverse emozioni e vorrei condividerle con te'', ha detto. Successivamente, ha preso la parola Francesca, una barese di 54 anni con due figlie di 35 e 29 anni. ''Mi piace il tuo modo di porti e la tua eleganza'', ha spiegato la donna al bel Juan Luis. Dopo aver ringraziato le due signore, il cavaliere ha deciso di tenere Paola, cosa che non è piaciuta affatto ad Armando, intervenuto per difendere Gemma.

U&D, Juan Luis: 'Vorrei avere la possibilità di conoscere un'altra persona'

Juan Luis ha stupito Gemma dicendo di essere interessato a lei ma di riservarsi comunque la possibilità di conoscere un'altra persona.

La Galgani, delusa, ha spiegato che si sarebbe aspettata che il Ciano non avesse nemmeno fatto entrare le due signore. Maria De Filippi ha cercato di farla riflettere: 'Mi sembra un rapporto appena iniziato''. Gemma, tuttavia, ha proseguito dritta per la sua strada, ammettendo di provare dei sentimenti per Juan Luis che, subito dopo, ha ballato con la nuova arrivata Paola.

Successivamente, nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 20 novembre c'è stato il confronto tra Juan Luis e Gemma, disperata dietro le quinte.

''Mi dite tutti quello che non devo fare, non ce la faccio più. Non ci sto capendo niente''. Il cavaliere ha provato a consolarla, facendole capire di essere intenzionato a vederla e frequentarla: ''Chi ci impedisce di uscire stasera? Non devi piangere Gemma''. Juan Luis le ha poi chiesto scusa: ''Non pensavo di farti stare così male''. Il cavaliere, ancora una volta, l'ha stretta in un forte abbraccio, promettendole che tra loro non sarebbe cambiato niente.

Tina ha quindi commentato le lacrime di Gemma usando parole piuttosto forti: ''Non ho pianto cos' nemmeno quando ho divorziato da mio marito''.