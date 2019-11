Martedì 19 novembre in onda su Canale 5 un'altra puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Over. Si tratta del prosieguo di quanto accaduto oggi tra Ida e Riccardo. Protagonista anche Gemma, che scoppierà in lacrime dopo l'arrivo di due dame per Juan Luis. Witty Tv ha fornito una clip con le anticipazioni ufficiali. In studio la tensione sarà altissima tra lacrime, recriminazioni e corse dietro le quinte per cercare di risolvere le cose.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di martedì 19 novembre: la disperazione di Ida

Come si evince dalla clip pubblicata sul portale Witty Tv, le anticipazioni riguardanti la puntata di Uomini e Donne over di martedì 19 novembre rivelano che Maria De Filippi tenterà di far ragionare Riccardo. L'uomo non sembra capire Ida, che vorrebbe solo delle attenzioni in più e un maggiore trasporto fisico.

Il Guarnieri invece si è mostrato freddo e distaccato nei giorni precedenti la puntata, almeno da quanto ha raccontato la dama. La De Filippi proverà a far capire a Riccardo l'importanza dell'attrazione fisica, che può essere anche separata dal solo sentimento. ''Io amo mia madre, anche quello è un sentimento'', dirà la conduttrice.

''Io non ho mai provato attrazione per un'altra donna che non sia Ida'', replicherà Riccardo, davanti alla sua compagna''.

Il Guarnieri non sembrerà essere pronto a rassicurare Ida confermandole di provare un'attrazione forte per lei. Stanco della situazione pesante, dopo aver sbuffato, Riccardo lascerà il parterre con parole che feriranno la sua compagna: ''Ci siamo giocati anche questa, Ida'', dirà il cavaliere. A quel punto, la Platano correrà dietro le quinte, scoppiando in un pianto disperato, come si vedrà nella puntata di martedì pomeriggio.

Gemma consolata da Juan Luis nella nuova puntata del Trono Over

Inoltre, le anticipazioni di Uomini e Donne del 19 novembre raccontano quanto successo tra Gemma e Juan Luis. In studio entreranno due nuove dame, pronte a conoscere il bel cavaliere di origine venezuelana ''Vorrei condividere le mie emozioni con te'', dirà una delle due signore. Emozionato, Juan Luis rivelerà di sentirsi piuttosto in imbarazzo.

Ciò non piacerà affatto a Gemma, che si rifugerà dietro le quinte in lacrime: ''Basta, c'è un limite a tutto'', dirà la dama.

A quel punto, sarà proprio Juan Luis che correrà da lei. Il cavaliere la abbraccerà e le asciugherà le lacrime con una dolcezza tale da far sciogliere Gemma, che abbozzerà un timido sorriso. Ci saranno dunque i presupposti per una relazione seria tra la sfortunata dama torinese e il fascinoso brizzolato che le ha rubato il cuore?

Staremo a vedere.