Il momento della resa dei conti è finalmente arrivato per Alex e Vittorio. Nella puntata di Un posto al sole di oggi 21 novembre, infatti, la giovane Parisi deciderà di giocare a carte scoperte con Del Bue, rivelandogli le ragioni che l'hanno spinta a porre fine alla loro relazione. Ascoltando i consigli della sorellina Mia, si appresterà ad esprimere la propria delusione per la scoperta del tradimento di lui con Anita, avvenuta peraltro in un periodo particolarmente difficile della vita della Parisi.

La reazione di Vittorio non potrà farsi attendere: riuscirà a farsi perdonare? Dopo qualche giorno in cui la vicenda è stata accantonata, nell'appuntamento odierno con la soap partenopea si tornerà a parlare anche di Diego Giordano e della salute di Aldo Leone. Spazio anche ad Alberto Palladini che dovrà fare i conti con le accuse di Roberto Ferri.

Un posto al sole anticipazioni 21 novembre: Vittorio chiede ad Alex di perdonarlo

La puntata di Un posto al sole di ieri 20 novembre si è conclusa con l'arrivo di Alex a casa di Vittorio e l'inizio della sua confessione.

La sorella di Mia ha ripercorso quanto accaduto qualche mese prima quando, nella terrazza della radio, aveva ascoltato una conversazione tra Del Bue e Anita, scoprendo così la loro relazione clandestina. I peggiori timori del figlio di Guido troveranno, così, conferma. Era stata tale rivelazione a spingere Alex alla rottura. Ma come si evolverà la storia della bella coppia, dopo la grande rivelazione?

Le anticipazioni di oggi 21 novembre rendono noto che Vittorio ammetterà le proprie colpe e, allo stesso tempo, supplicherà il perdono dell'amata. Nonostante il grave errore commesso, si dirà pentito e consapevole dei sentimenti per lei. Ma la Parisi potrebbe non essere ancora pronta a concedergli una seconda possibilità.

Trame Un posto al sole: Patrizio cerca di aiutare Diego

Le anticipazioni di Un posto al sole di oggi, giovedì 21 novembre, segnalano che Diego Giordano tornerà ad essere al centro delle trame dopo qualche giorno di assenza.

Di nuovo a casa, grazie al patteggiamento, il figlio di Raffaele potrà contare sul sostegno di Patrizio che cercherà di aiutarlo a riprendere in mano le redini della sua vita. Nel frattempo, la guarigione di Aldo Leone proseguirà nel migliore dei modi e l'avvocato potrà fare ritorno a casa. Nella puntata di ieri, l'analisi dei documenti dei Cantieri hanno spinto Roberto ad un confronto con Alberto.

Tale faccia a faccia proseguirà anche questa sera, quando Ferri pretenderà dei chiarimenti sulle mosse avventate dell'Amministratore Delegato dell'azienda. E le cose si metteranno male per Palladini.