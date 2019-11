Il trono di Giulio Raselli è stato protagonista di un nuovo 'terremoto' nel corso della registrazione di Uomini e donne di ieri, 27 novembre. Il motivo? Una nuova segnalazione riguardante Giulia D'Urso, la corteggiatrice che insieme a Giovanna Abate ha conquistato maggiormente l'interesse del tronista. Dopo avere mostrato le nuove esterne con entrambe, è stata trasmessa la confessione di Shari, l'ex corteggiatrice di Alessandro Zarino, diventata (a suo dire) amica di Giulia. Stando alle sue parole, la D'Urso non sarebbe stata sincera con Giulio dato che di recente avrebbe baciato un famoso calciatore all'interno di una discoteca.

Tale affermazione, smentita solo parzialmente dalla diretta interessata, ha poi spinto Giulia a lasciare lo studio. E Raselli ha dichiarato di non essere intenzionato ad andare a riprenderla.

Registrazione Uomini e donne, 27 novembre: il racconto di Shari

Secondo il resoconto riportato da Il Vicolo delle News, nell'ultima registrazione di Uomini e donne è stato proiettato il video del racconto di Sheri a Giulio. L'ex corteggiatrice ha spiegato di essere diventata amica di Giulia, vista la comune esperienza nel programma, e di avere trascorso una serata insieme a lei e ad altre persone.

Proprio in tale circostanza, risalente a inizio mese, la D'Urso avrebbe incontrato un calciatore famoso con il quale avrebbe scambiato un bacio. La migliore amica di Giulia e Sheri avrebbero fatto da paravento alla coppia per evitare che qualcuno li riconoscesse. Interpellata da Maria De Filippi, la corteggiatrice ha negato questa segnalazione pur non dicendo in maniera esplicita di non avere baciato il calciatore. Il fatto è stato notato da Lorenzo Riccardi, ospite in studio insieme a Claudia Dionigi, il quale ha anche raccontato di avere avuto un breve flirt con Giulia in passato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Uomini e donne anticipazioni: Giulia lascia lo studio

In seguito alla segnalazione su Giulia, in studio si è aperto un dibattito particolarmente acceso. Le anticipazioni di Uomini e donne segnalano che Tina Cipollari ha preso le difese della corteggiatrice, non credendo alle parole di Sheri. Ma considerando le difficoltà affrontate dalla D'Urso nel difendersi, Giulio Raselli è apparso particolarmente colpito dalla novità, non sapendo come comportarsi. Quindi, dopo avere visto l'esterna del tronista con Giovanna, Giulia ha versato qualche lacrima ed è uscita dallo studio, affermando di non riuscire a vedere la rivale così vicina a Raselli.

Parole alle quali, stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, nessuno ha creduto. Il tronista ha dichiarato di non essere intenzionato ad andare a riprenderla. La corteggiatrice Giovanna lo ha quindi invitato a prendere una decisione ma lui ha espresso un'ultima precisazione: non è ancora pronto alla scelta ma, se sarà proprio la Abate, dovrà esserne convinto fino in fondo e lei sicuramente non rappresenterà un ripiego.