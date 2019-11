Non hanno fine i problemi tra Riccardo e Ida: dopo la riappacificazione a seguito della lettera d'amore scritta dal Guarnieri per la Platano, i due non sembrano ancora aver trovato un punto d'accordo. La coppia, infatti, è tornata ospite nella registrazione del trono over di Uomini e donne che ha avuto luogo nella giornata di sabato 9 novembre, ma le notizie su come procede la loro relazione sono tutt'altro che positive. A fine puntata, dopo l'ennesima discussione, Ida si è ritrovata in camerino in lacrime.

Ancora incomprensioni tra Ida e Riccardo

Dopo aver denunciato lo scarso trasporto fisico di Riccardo nei suoi confronti, Ida è tornata negli studi del dating show di Canale 5 per confermare che tra lei e il suo fidanzato la situazione non è migliorata. Secondo quanto riportato nelle anticipazioni de Il Vicolo delle News, oltre alla poca passione, numerose sono state le incomprensioni che si sono verificate nella coppia, tanto che Riccardo ha affermato che entrambi stanno commettendo gli stessi errori che in passato li avevano portati ad allontanarsi.

Ida afferma che secondo lei Riccardo non prova nessuna attrazione nei suoi confronti e il pubblico in studio è apparso d'accordo con le sue parole. La donna si è messa piangere e a questo punto è intervenuta Tina Cipollari. L'opinionista crede che tra Ida e Riccardo ormai ci sia solo amicizia e affetto, ma non più amore, visto il modo in cui i due si rapportano. La donna, però, non è stata l'unica a prendere la parola: anche Armando, che non ha mai digerito la riappacificazione tra Ida e Riccardo ha detto la sua, sostenendo che il Guarnieri si è dichiarato solo perché ha visto la sua ex avvicinarsi a un altro uomo.

La Platano conclude la registrazione in lacrime

Dopo tali affermazioni, Riccardo ha lasciato lo studio, Ida non ha perso tempo a seguirlo, ma la situazione tra i due non è di certo migliorata. La coppia ha continuato la sua discussione dietro le quinte, senza più rientrare. In studio è nata anche una querelle perché Armando Incarnato durante la conversazione con Ida, in cui le ha detto che Riccardo era tornato da lei solo perché infastidito dalle sue nuove frequentazioni, le ha accarezzato il viso.

Tale atteggiamento non è andato giù neanche a Gianni Sperti, secondo il quale il cavaliere non doveva avvicinarsi a Ida.

La puntata per la Platano si è conclusa molto male: Maria De Filippi ha mostrato la dama in camerino mentre piangeva disperata. Evidentemente ciò che si è detta con Riccardo non ha portato i due a riappacificarsi, anzi, Ida e Riccardo appaiono sempre più distanti. I presupposti per tornare insieme ed essere felici parevano esserci tutti, ma toccherà ai diretti interessati capire se desiderano veramente stare insieme o meno.